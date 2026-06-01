Hongrie : le président Sulyok refuse de démissionner malgré l'ultimatum du premier ministre Magyar

Le président hongrois Tamás Sulyok a rejeté les demandes de démission du premier ministre Peter Magyar, les qualifiant d'inconstitutionnelles, plongeant le pays dans une tensions institutionnelles.

Le président hongrois Tamás Sulyok refuse de démission ner, malgré un ultimatum lancé par le premier ministre Peter Magyar . Ce délai a expiré à minuit. Magyar considère Sulyok comme un vestige du régime populiste de l'ancien premier ministre Viktor Orbán .

Une victoire électorale écrasante de la coalition d'opposition a mis fin au pouvoir du parti populiste Fidesz d'Orbán. En tant que nouveau premier ministre, Magyar s'est engagé à restaurer l'État de droit et à améliorer les relations entre la Hongrie et l'Union européenne, qui étaient devenues conflictuelles sous Orbán, entraînant le blocage de fonds européens. Magyar a à plusieurs reprises exigé la démission de Sulyok et d'autres fonctionnaires nommés par Orbán, les qualifiant de "marionnettes" du vieux régime.

Il avait donné à Sulyok jusqu'à la fin mai pour quitter ses fonctions. Sulyok a cependant répété à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune intention de le faire, notamment dans une vidéo publiée sur Facebook à l'expiration de l'ultimatum. Il affirme que les appels à la démission du chef de l'État sur des bases politiques sont inconstitutionnels, qu'ils portent atteinte à l'ordre constitutionnel et à l'autorité de la présidence.

Il invoque les règles constitutionnelles nationales et européennes qui l'obligent à rester en poste, et soutient n'avoir jamais entravé le bon fonctionnement des institutions hongroises, se déclarant prêt à coopérer avec le gouvernement et le parlement. Sulyok, président depuis 2024, est un ancien juge et président de la Cour constitutionnelle de Hongrie.

Bien que le rôle de président soit largement cérémoniel, il peut renvoyer les lois au parlement pour réexamen ou les soumettre à la Cour constitutionnelle, ce qui pourrait freiner le programme de réformes de Magyar. Google a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils voient en priorité lors de leurs recherches, afin de ne rien manquer des dernières actualités





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