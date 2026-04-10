Hongrie : Rassemblements massifs pro et anti-Orban à l'approche des élections européennes

Des milliers de personnes se sont rassemblées en Hongrie pour soutenir Peter Magyar, candidat d'opposition, et Viktor Orban, premier ministre en place, à l'approche des élections européennes. Les deux camps s'accusent d'ingérences étrangères et mettent en avant des visions diamétralement opposées de l'avenir du pays.

Nous sommes ici parce que nous croyons en Peter Magyar , et que nous en avons assez de l’ancien système, a expliqué à l’AFP Attila Jozsa lors du rassemblement organisé par le candidat d’opposition à Györ, jeudi. Nous sommes convaincus qu’une forme de changement va gagner tout le pays, a poursuivi l’électricien de 55 ans, ancien électeur du Fidesz, le parti d’Orban. Près de 20.

000 personnes, dont de nombreux jeunes, ont participé à ce meeting dans la sixième plus grande ville de Hongrie, a constaté un photographe de l’AFP. Où est l’argent ?, y ont scandé des partisans de Tisza, le parti de Peter Magyar, en référence aux accusations visant des élus locaux du Fidesz à propos de la disparition de millions d’euros de fonds public. Peter Magyar a fait campagne en promettant de meilleurs services publics, ainsi qu’une lutte contre la supposée corruption du gouvernement de Viktor Orban, au pouvoir depuis 2010, qui brigue un cinquième mandat. Donnez sa chance au changement !, a lancé Peter Magyar, largement en tête des sondages indépendants, aux électeurs rassemblés à Györ. Avant le meeting, beaucoup de spectateurs faisaient la queue pour échanger quelques mots avec les candidats du Tisza et obtenir leurs autographes. Nombre d'entre eux achetaient aussi des drapeaux hongrois ou des souvenirs et vêtements aux couleurs du Tisza vendus par des marchands ambulants, sur fond de musique à plein volume. Donnez sa chance au changement ! Peter Magyar. On n’a plus le temps d’avoir peur, pouvait-on lire sur une pancarte brandie par une supportrice, tandis qu’un enfant avait apporté ses dessins de Peter Magyar au meeting. Le même jour, près de 2000 partisans de Viktor Orbán se sont rassemblés à Debrecen, deuxième ville du pays, où le Premier ministre nationaliste les a appelé à ne pas tout mettre en péril et à protéger ce que nous avons accompli ! Une victoire de Tisza serait vraiment terrible pour la Hongrie, a estimé Attila Szoke, un chauffeur de taxi quinquagénaire, revenu en Hongrie en 2022 après avoir travaillé 22 ans à Londres. Je ne fais pas confiance à (Peter, ndlr) Magyar, qui a poignardé Fidesz dans le dos du jour au lendemain, a-t-il estimé, en référence à ses liens passés avec le parti, du temps où il était marié à l’ancienne ministre de la Justice Judit Varga. Fief de longue date du Fidesz, Debrecen pourrait basculer en faveur de Tisza dimanche. Le Tisza déborde, proclamait le texte d’un drapeau accroché à un balcon surplombant le meeting, en référence à un slogan du parti évoquant la rivière Tisza. Des contre-manifestants ont répondu aux acclamations de soutien à Viktor Orbán en chantant saleté de Fidesz et les Russes, rentrez chez vous, en référence aux liens de Viktor Orbán avec le président russe Vladimir Poutine. Des centaines de partisans, majoritairement jeunes, de Tisza étaient dispersés dans la foule. L’un d’entre eux a expliqué à l’AFP être venu faire ses adieux à Viktor Orban. J’envisage un retour en Hongrie si jamais Orban est battu, a confié Laszlo Uvarhelyi, comptable de 35 ans installé à Francfort, en Allemagne.\Les deux camps en campagne se sont mutuellement accusés de chercher à tirer profit d’ingérences étrangères. Viktor Orban, plus proche allié du président américain Donald Trump au sein de l’Union européenne, a reçu cette semaine le vice-président JD Vance. Il a aussi maintenu des liens avec la Russie malgré son invasion de l’Ukraine et exprime souvent son désaccord avec Bruxelles. Il est bien plus important que la Hongrie fasse partie de l’Europe occidentale que de la Russie, a jugé auprès de l’AFP Kolos, un adolescent de 17 ans porteur d’un drapeau européen, qui n’a pas souhaité dévoiler son nom par crainte de représailles. Même si Fidesz et le gouvernement présentent aujourd’hui l’Union européenne comme le plus grand ennemi de la Hongrie, c’est faux, a-t-il poursuivi, jugeant que l’UE est garante de la démocratie en Hongrie.\Le rassemblement à Györ a mis en lumière la ferveur des partisans de Peter Magyar et leur désir de changement politique. Les slogans, les drapeaux et l'ambiance générale reflétaient une volonté de rupture avec le gouvernement actuel et une recherche de transparence et de justice. Les accusations de corruption et le mécontentement face aux services publics ont été des thèmes centraux de la campagne. Pendant ce temps, le rassemblement de Debrecen a souligné la détermination des partisans de Viktor Orban à défendre leur vision de la Hongrie et à préserver les acquis du gouvernement en place. Les deux événements ont mis en évidence la polarisation croissante de la société hongroise, avec des positions diamétralement opposées sur l'avenir du pays et ses relations avec l'Europe et la Russie. L'importance de ces rassemblements réside dans leur capacité à mobiliser les électeurs et à influencer le résultat des élections, qui pourraient marquer un tournant dans l'histoire politique de la Hongrie





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