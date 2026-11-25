En 2025, un quart des hôpitaux belges peine à assurer sa solvabilité malgré la baisse des postes vacants. La transition vers l'hospitalisation de jour s'accélère face aux défis d'investissement.

En 2025, le secteur hospitalier belge affiche une dualité préoccupante. Bien que les indicateurs généraux de solvabilité et d'endettement semblent stables, près d'un quart des hôpitaux ne génère pas suffisamment de cash-flow pour rembourser leurs dettes arrivant à échéance cette année. Cette situation révèle une fragilité financière structurelle qui subsiste malgré une amélioration relative des conditions de travail du personnel.

Transition vers l'hôpital de jour et baisse des séjours

La composition de l'activité hospitalière subit un glissement majeur observé depuis plusieurs années. En 2025, le nombre d'admissions en hôpital de jour chirurgical a augmenté de 2,2 % pour atteindre environ 780.000 admissions. L'hospitalisation de jour non chirurgicale, incluant les traitements oncologiques et les soins pour la douleur chronique, a enregistré une croissance encore plus forte de 5 %. Cette dynamique s'inscrit directement dans la politique gouvernementale qui favorise des séjours plus courts et une désinstitutionalisation partielle des prises en charge.

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En parallèle, l'activité classique présente des signes de stagnation. Le nombre d'admissions classiques est resté identique à celui de 2024, tandis que le nombre de journées d'hospitalisation a diminué de 2,2 % en 2025, passant sous la barre symbolique des 10 millions de journées réalisées. Cette baisse s'explique notamment par une réduction de la durée moyenne de séjour pour tous les types d'admissions. Pour les admissions classiques chirurgicales, cette durée est passée de 5 jours en 2015 à 3,8 jours en 2025.

Stabilisation du marché du travail hospitalier

L'emploi direct dans les hôpitaux généraux représente 110.193 équivalents temps plein (ETP) en 2025, dont 53 % de personnel soignant. Le secteur fait face à un taux d'absentéisme structurellement plus élevé que celui des autres branches de l'économie, mais les défis liés aux ressources humaines semblent mieux maîtrisés cette année. Pour la seconde année consécutive, le nombre de postes vacants diminue légèrement de 2,6 %, se situant autour de 4.500 ETP. L'absentéisme se stabilise et le recours au personnel intérimaire, qui avait fortement progressé après la crise sanitaire, commence à reculer.

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Cette maîtrise partielle des coûts salariaux permet une évolution favorable des ratios financiers. Les coûts du personnel, intégrant ceux liés au personnel intérimaire et mis à disposition, affichent une augmentation de 3,5 % par rapport à 2024. Pour la troisième année consécutive, cette progression des coûts est inférieure à celle du chiffre d'affaires. En conséquence, la part relative des coûts du personnel dans le chiffre d'affaires décroît, passant de 46 % en 2022 à 44 % en 2025.

Défis d'investissement et risques de fragilité

Malgré cette amélioration comptable, les hôpitaux doivent faire face à d'importants besoins d'investissement. Le niveau d'investissement reste faible ces dernières années, une situation particulièrement marquée à Bruxelles et en Flandre. Ces investissements sont indispensables pour moderniser les infrastructures, assurer la transformation numérique des processus de soins, renforcer la cybersécurité et intégrer l'intelligence artificielle pour garantir la qualité des soins.

Par ailleurs, les normes plus strictes en matière de performance énergétique et de durabilité nécessitent des investissements supplémentaires dans l'infrastructure existante. Les critiques soulignent que l'équilibre purement comptable actuel ne permet ni d'investir, ni d'absorber un éventuel choc sanitaire, ni de mener les transformations structurelles dont le secteur a besoin. Laisser les hôpitaux sans levier budgétaire revient à organiser leur fragilité alors que les besoins de la population augmentent.

Précarité financière et avenir du système

La réalité du terrain confirme que cet équilibre comptable ne peut pas devenir l'horizon de la politique hospitalière. Le secteur présente généralement un bilan sain, mais les différences entre les établissements sont considérables. La précarité financière d'un quart des hôpitaux constitue un risque systémique majeur. Réformer l'hôpital suppose de renforcer l'ensemble du parcours de soin et de garantir aux établissements les moyens de préparer l'avenir des soins, au-delà de la simple contabilité annuelle.