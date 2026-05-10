Hôpitaux universitaires d'Anvers préparés pour accueillir deux patients en contact avec l'hantavirus

L'administrateur délégué de l'hôpital universitaire d'Anvers, Guy Hans, a expliqué que les soins seront adaptés aux deux patients en contact avec l'hantavirus, en mettant en place les mêmes mesures de protection que pour le Covid. Les résultats des tests seront connus demain matin, et les patients resteront en quarantaine à domicile si les résultats sont positifs.

L'administrateur délégué de l'hôpital universitaire d'Anvers, Guy Hans, a expliqué au micro d'Océane Vermeiren qu'ils se sont préparés à recevoir ces deux patients ayant été en contact avec l'hantavirus.

"On a un grand centre d'infectiologie, donc on a l'expérience. Naturellement, c'est un cas particulier. Donc on a revu tous les protocoles. Les lits sont prêts, tout le staff est prêt, donc on est prêt pour les accueillir.

C'est vraiment comme pour le Covid, les mêmes mesures de protection que pour le Covid seront prises", a-t-il expliqué





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