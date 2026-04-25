Hôpitaux vendant de l'alcool, cache-cache avec la police et une chanson oubliée retrouvée

Une enquête révèle que de nombreux hôpitaux flamands vendent de l'alcool à leurs patients malgré une interdiction dans les magasins hospitaliers. Par ailleurs, un jeu de cache-cache géant a été organisé entre étudiants et policiers à Louvain pour améliorer leurs relations. Enfin, une chanson des années 80 a été redécouverte et utilisée dans un film américain.

Le reportage commence avec une enquête révélatrice menée par nos confrères de VTM , qui met en lumière une pratique préoccupante dans de nombreux hôpitaux flamands : la vente d'alcool aux patients.

L'investigation a utilisé une méthode simple mais efficace. Un faux patient, déguisé et équipé d'une caméra cachée, s'est rendu à la cafétéria d'un hôpital pour tenter d'acheter de l'alcool. L'expérience a été concluante : il a pu se procurer des boissons alcoolisées sans difficulté.

Il est important de noter que la vente d'alcool dans les magasins situés à l'intérieur des hôpitaux est interdite depuis 2024, mais cette interdiction ne s'applique pas aux cafétérias hospitalières, créant ainsi une zone grise exploitée par certains établissements. Cette situation soulève des questions importantes sur la responsabilité des hôpitaux en matière de santé publique et de bien-être de leurs patients, notamment ceux qui sont en phase de convalescence ou qui souffrent de problèmes d'addiction.

L'accès facile à l'alcool peut compromettre leur rétablissement et avoir des conséquences néfastes sur leur santé. L'enquête de VTM met en évidence un manque de cohérence dans la politique hospitalière en matière d'alcool et appelle à une clarification des règles pour garantir la protection des patients. L'article poursuit avec un contraste saisissant, passant de la question de la santé à une initiative visant à améliorer les relations entre la police et les étudiants de Louvain.

Les festivités étudiantes sont souvent source de tensions avec les forces de l'ordre, et pour apaiser ces relations, une idée originale a été mise en œuvre : un immense jeu de cache-cache organisé entre les étudiants et les policiers. Cent soixante-dix-sept étudiants se sont cachés dans les environs de Louvain, tandis que les policiers ont entrepris de les retrouver. Chaque participant a utilisé ses propres stratégies pour se dissimuler ou pour traquer les autres.

Certains étudiants ont opté pour l'immobilité totale, se camouflant dans leur environnement et restant immobiles pendant de longues périodes. D'autres ont cherché des cachettes plus ingénieuses, espérant échapper à la vigilance des policiers. La chasse a commencé et les premiers étudiants ont été repérés en seulement dix minutes. Au fur et à mesure que le temps passait, le nombre d'étudiants arrêtés augmentait.

Après une heure de jeu, une centaine d'étudiants avaient déjà été capturés. La recherche s'est poursuivie jusqu'au petit matin, et le dernier étudiant s'est fait trouver aux alentours de deux heures du matin. Cet événement ludique et convivial a permis de créer un moment de détente et de rapprochement entre les étudiants et la police, favorisant ainsi un climat de confiance mutuelle.

Enfin, l'article met en lumière l'histoire improbable d'une chanson méconnue qui a connu un regain de popularité grâce au cinéma. En 1982, le groupe White Light a sorti une chanson intitulée « I want you to know me », qui est passée inaperçue auprès du grand public. La chanson a sombré dans l'oubli jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte en 2021 par un autre groupe.

Cette reprise a attiré l'attention de producteurs américains, qui ont décidé d'utiliser la chanson dans le film « The Drama ». Johan Guns, un membre du groupe White Light, raconte avoir reçu un appel téléphonique des producteurs lui demandant l'autorisation d'utiliser sa chanson dans le film. Il a bien sûr accepté avec enthousiasme. La chanson, composée dans une salle de café d'Alost, a ainsi bénéficié d'une nouvelle visibilité et a connu un succès inattendu.

Cette histoire illustre le pouvoir du cinéma et de la musique pour faire revivre des œuvres oubliées et pour toucher un nouveau public. Elle témoigne également de la persévérance des artistes et de leur capacité à surmonter les obstacles pour faire entendre leur voix. L'utilisation de la chanson dans « The Drama » a permis à White Light de retrouver la lumière après des années d'obscurité





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