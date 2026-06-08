Horaires de la Coupe du monde : entre favoritisme et contraintes pour les supporters

Le calendrier des matchs de poule de la Coupe du monde présente des avantages pour les supporters de certaines nations, tandis que d'autres devront veiller tard ou se lever aux aurores pour suivre leur équipe, suscitant une organisation et des initiatives originales.

Le calendrier de la compétition offre des horaires très favorables à certaines nations, permettant à leurs supporters de vivre les matchs de poule dans des conditions idéales.

Ainsi, les fans de la Suisse et de la Bosnie-Herzégovine bénéficient de la totalité de leurs rencontres programmées à 21h, heure belge. Cette plage horaire est parfaite pour se retrouver en terrasse, dans les bars ou devant des écrans géants. Les supporteurs de l'équipe de France voient également leur emploi du temps avantageux avec deux matchs à 21h et un à 23h.

Les Anglais suivent un schéma similaire avec deux matchs à 22h et un à 23h (qui correspondent à deux rencontres à 21h et une à 22h, heure de Londres). En revanche, la communauté marocaine de Belgique devra rester éveillée jusqu'à minuit pour tous les matchs des Lions de l'Atlas. Bien que nocturne, cette programmation reste plus clémente que celle réservée aux autres pays du Maghreb ou à la Turquie, qui semble être la nation la plus défavorisée avec l'Algérie.

Les supporters les plus dévoués de ces nations devront affronter des horaires tardifs ou très matinaux, au risque d'accumuler une fatigue importante. Certains pays doivent en effet régler leurs réveils au cœur de la nuit. L'Algérie joue à 3h, 5h et 4h du matin. La Tunisie alterne entre un match à 1h, un autre à 4h et un dernier à 6h.

Le plus grand défi revient à la communauté turque, dont l'équipe nationale fait son grand retour après 24 ans d'absence en Coupe du monde. Ses matchs de poules sont programmés à 6h, 5h et 4h du matin. Face à ces contraintes, la ferveur populaire s'organise et les établissements s'adaptent.

C'est le cas de Solmez, responsable d'un café turc, qui est prêt à modifier ses habitudes pour permettre à sa clientèle de suivre l'événement : Nous allons ouvrir notre café pour nos clients afin de pouvoir supporter notre équipe derrière nos écrans. Ce sera soit un café, soit un petit-déjeuner, tout dépend de ce que la clientèle souhaite ce jour-là. Notre cuisine restera également ouverte.

Cette organisation autour d'horaires inhabituels a même donné naissance à des initiatives qui allient sport, convivialité et religion. Cihat, un supporter turc originaire de Saint-Josse, décrit cette mobilisation nocturne unique. Certaines mosquées turques, comme celle de Saint-Josse, ont prévu de s'organiser. Le premier match, Turquie-États-Unis, commence à 4h du matin.

À 4h45, à la mi-temps, a lieu la prière du matin, et à 5h45, après le coup de sifflet final, un petit-déjeuner est servi. C'est une excellente combinaison ! Après 24 ans d'absence en Coupe du monde, l'équipe turque doit effectivement jouer à 4h ou 5h du matin, ce n'est pas très gai, mais nous allons faire avec.

Les nuits seront donc courtes et les journées de travail suivantes risquent d'être difficiles, mais la passion pour le Mondial imposera son rythme tout au long de l'été. Info, sport, émissions, cinéma... Découvrez l'offre complète des newsletters de nos thématiques et restez informés de nos contenus





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Supporters Horaires Football Belgique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde : l'optimisme règne avant le départ des Diables RougesLe stade était comble, c'est bien, il faut le souligner. Car ces derniers temps, il a fallu se délocaliser pour remplir les stades. C'est bien d'avoir de l'enthousiasme et de l'optimisme. J'ai l'impression que tout le monde y croit, tout comme nous. On va à une Coupe du monde, ce n'est pas pour faire de la figuration. On va donner le meilleur de nous-mêmes et faire en sorte que tout le monde soit fier quand on reviendra en Belgique. Thomas Meunier en a aussi profité pour revenir sur les deux matches de préparation pour ce Mondial : "Le bilan est exceptionnel pour ces deux matches. Aller gagner 0-2 en Croatie dans un système qui était différent. On a montré notre polyvalence. Et ici 5-0 avec les remplaçants qui ont fait la différence. Le groupe s'est montré très sérieux et on n'a rien concédé. Que peut-on espérer de mieux? Si on continue sur cette dynamique-là, ce sera très intéressant. Ces compétitions, c'est aussi pourquoi on joue au foot. Il y a des millions de footballeurs et peu peuvent dire qu'ils ont joué une Coupe du monde. Je me réjouis de vivre ça à 100 à l'heure.

Read more »

Belgique : ultime test contre la Tunisie avant la Coupe du Monde 2026La Belgique prépare son premier duel contre la Tunisie, dernier match d'amarrage avant la Coupe du Monde 2026. Après une victoire écrasante contre la Croatie, l'équipe analyse les réglages tactiques, les allocations de postes clés et l'intégration des jeunes joueurs afin de consolider sa structure pour le tournoi mondial.

Read more »

Bilan positif pour la Belgique avant la Coupe du monde 2026La Belgique a terminé sa préparation pour la Coupe du monde 2026 avec un bilan positif, remportant 9 matches sur 14, dont 4 contre la Macédoine du Nord et 1 défaite contre l'Ukraine en mars 2025. Le sélectionneur, un entraîneur expérimenté, débarquera aux Etats-Unis en confiance, après une préparation marquée par la victoire contre la Tunisie et la Croatie. Les Diables Rouges ont également bénéficié de la performance de Courtois, leur gardien de but, qui a réalisé deux clean sheets en deux matches préparatoires. Les joueurs tels que Lukaku et l'ailier belge ont également marqué plusieurs buts, confirmant leur qualité. Cependant, la composition de base pour la première rencontre face à l'Egypte reste à déterminer, et certains joueurs pourraient être déçus. La préparation a également permis aux joueurs de travailler sur la cohésion du groupe, mais il reste à confirmer tout cela lors de la Coupe du monde.

Read more »

Maroc et Norvège démarrent leur campagne de la Coupe du Monde par un match nulLe Maroc et la Norvège ont commencé leur campagne de la Coupe du Monde 2022 par un match nul. Brahim Diaz a rapidement ouvert le score pour les Lions de l'Atlas, mais la Norvège a égalisé grâce à Martin Odegaard en deuxième période. Le Maroc débutera sa compétition le 13 juin par une affiche contre le Brésil, tandis que la Norvège devrait également connaître une phase de poule exigeante avec des matchs contre l'Irak, le Sénégal et la France. En parallèle, la Croatie a remporté son match contre la Slovénie grâce à un but dans les dernières minutes de Mario Pasalic. La Croatie a été versée dans le groupe L avec l'Angleterre, son premier adversaire le 17 juin, et jouera ensuite contre le Panama et le Ghana.

Read more »