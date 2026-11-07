Houston restreint la coopération avec ICE après les élections

Le maire John Whitmire de Houston met fin à la collaboration locale avec ICE suite aux élections, protégeant les résidents sans mandat criminel. Découvrez les nouvelles directives et leur impact.

La ville de Houston a officiellement annoncé une réduction majeure de sa coopération avec Immigration and Customs Enforcement, marquant un tournant dans la politique locale d'immigration. Cette décision stratégique intervient juste après les élections intermédiaires aux États-Unis et fait suite à des tensions sociétales profondes, notamment le décès de Lorenzo Salgado Araujo, un citoyen mexicain abattu par un agent de l'ICE à Houston en juillet. Le maire démocrate John Whitmire a confirmé cette orientation stratégique, soulignant le besoin urgent d'apaiser les tensions communautaires.

Le cadre juridique de la nouvelle politique

Les nouvelles directives émanant du gouvernement municipal de Houston interdisent désormais aux agents de police locaux de contacter l'Immigration and Customs Enforcement pour toute personne ne disposant que d'un ordre administratif d'immigration. Cette règle s'applique spécifiquement aux individus qui ne sont pas accusés d'infractions pénales graves. Les policiers ne peuvent signaler un individu à l'agence fédérale que si cette personne a été arrêtée pour un crime passible d'une peine de prison. Cette mesure vise à séparer clairement les tâches d'application de la loi locales des procédures fédérales d'immigration.

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Le chef de la police de Houston, Noe Diaz, a expliqué que cette séparation permet aux agents de traiter les infractions mineures sans implication fédérale. Par exemple, si un conducteur commet une petite infraction de circulation, il recevra une amende et pourra continuer son chemin sans que son statut d'immigration ne soit automatiquement vérifié. Cette approche contraste directement avec les pratiques antérieures où toute recherche dans les bases de données pouvait déclencher un transfert vers l'ICE, même en l'absence de crime sérieux.

Des tensions politiques et des conflits précédents

Cette évolution s'inscrit dans un contexte de lutte politique intense entre les autorités locales et l'administration de l'État du Texas. Jusqu'à présent, l'État du Texas obligeait les agents de police à contacter l'Immigration and Customs Enforcement dès qu'un ordre administratif était détecté dans les bases de données. L'ancien gouverneur républicain Greg Abbott soutenait fermement ces mesures strictes et avait menacé de retirer 110 millions de dollars de subventions à Houston si la ville continuait à limiter sa coopération. Des poursuites judiciaires avaient également été envisagées pour faire respecter cette politique.

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L'ordre administratif mentionné n'est pas un document pénal signé par un juge, mais un acte du ministère de la Sécurité intérieure indiquant une possible violation des lois sur l'immigration. L'agence ICE a massivement augmenté le nombre de ces ordres en les intégrant aux bases de données nationales pour les personnes recherchées ou arrêtées. Cette accumulation a créé un environnement où de nombreuses personnes, bien que non coupables de crimes, se trouvaient dans des situations de vulnérabilité accrue face aux patrouilles de police locales.

L'impact des élections et le nouveau gouvernement du Texas

Les résultats des élections intermédiaires ont provoqué un changement politique majeur dans le Texas, bastion républicain historique. Les démocrates ont remporté la majorité à la Chambre des représentants de l'État, un premier depuis 2002. Ce basculement a également conduit à l'élection de Gina Hinojosa en tant que nouvelle gouverneure du Texas. Elle est la première femme à occuper ce poste et la première gouverneure latine aux États-Unis, succédant à Greg Abbott qui ne pouvait pas briguer un quatrième mandat.

Le maire John Whitmire a invoqué ces changements politiques pour justifier sa décision de restreindre la collaboration. Il a déclaré vouloir lancer un processus de guérison au sein de la ville. L'objectif est de réduire la peur et l'agitation qui règnent dans les communautés hispaniques et immigrées de Houston. Whitmire a également mentionné son engagement envers le processus électoral, considérant que les résultats doivent influencer les politiques publiques locales pour mieux servir les résidents.

Réactions et perspectives d'avenir pour l'application de la loi

Le maire Whitmire a également adressé un appel au Congrès américain pour modifier les règles fédérales d'immigration. Il a critiqué les méthodes actuelles de l'Immigration and Customs Enforcement, demandant une formation accrue pour les agents. Parmi les mesures proposées figurent l'obligation d'utiliser des caméras-piétons pour garantir la transparence des interventions. La maîtrise de la situation et les techniques de désescalade sont également considérées comme indispensables pour éviter des incidents tragiques comme celui de Lorenzo Salgado Araujo.

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Cette réforme marque une rupture avec la tradition texane de coopération étroite entre la police locale et les agences fédérales. Elle place Houston à l'avant-garde d'un modèle alternatif de police communautaire qui sépare explicitement l'application de la loi pénale de l'immigration. Les prochaines étapes incluront l'adaptation des protocoles d'intervention pour tous les officiers de police de la ville. La mise en œuvre effective de ces directives dépendra de la collaboration avec la nouvelle administration de l'État sous la gouverneure Gina Hinojosa.