De Yerseke en Zélande aux tables belges, la filière ostréicole néerlandaise optimise sa production. Un succès commercial pour Aldi et les écloseries locales.

À l'approche des fêtes de fin d'année, les tables belges s'apprêtent à accueillir des produits de la mer d'une qualité reconnue. Ces huîtres proviennent principalement de la province néerlandaise de la Zélande. Cette région, située à environ deux heures de Bruxelles, développe activement une filière ostréicole qui séduit de plus en plus les consommateurs. L'immersion dans cette industrie révèle un processus rigoureux, depuis la naissance des coquillages jusqu'à leur arrivée dans les supermarchés.

Production intensive en écloserie de Yerseke

La chaîne de production commence dans une écloserie de Yerseke aux Pays-Bas. C'est dans cette installation que naissent les futures huîtres. Dans des bassins spécialisés, les reproducteurs libèrent leurs ovules et leurs spermatozoïdes. Les équipes techniques suivent ensuite les fécondations au microscope. Au total, quelque 20 millions de larves voient le jour dans ce contexte. Seules 60 % de ces larves survivront à ce stade critique.

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Johan De Bat, responsable de l'écloserie, explique que les croisements sont réalisés manuellement. Il précise que cela permet de choisir quel mâle croiser avec quelle femelle afin d'optimiser la fécondation et d'obtenir le meilleur produit possible. Pour nourrir ces larves, cinq variétés de microalgues sont cultivées sur place. L'huître étant principalement herbivore, cette alimentation est essentielle. La moindre contamination peut compromettre toute la production. Tout est maintenu aussi stérile que possible pour garantir le bon déroulage de l'élevage durant les premiers stades de développement. Ces stades sont particulièrement fragiles.

Élevage marin et calibrage industriel

Après leur passage en nurserie, où elles atteignent près d'un centimètre, les jeunes huîtres sont prêtes à rejoindre les parcs ostréicoles. Elles y poursuivront leur croissance pendant trois ans avant d'arriver à maturité. Sur l'eau, les ostréiculteurs travaillent au rythme des marées. Le parc compte 15.000 paniers contenant chacun une soixantaine de coquillages. Les huîtres y sont élevées à la main. Cette méthode permet notamment de travailler leur forme et leur chair.

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Daan Van Houten, ostréiculteur, détaille les avantages de cette technique. Ces paniers permettent de leur donner une forme aplatie et de développer une chair généreuse. La chair obtenue est bien charnue, bien dodue avec une très belle forme. Une fois récoltées, les huîtres retournent à quai pour une nouvelle étape. Celle-ci est le calibrage. Elles sont réparties en six catégories selon leur poids, de la catégorie 0 pour les plus grosses à la catégorie 5 pour les plus petites. Une machine peut en trier jusqu'à 10.000 par heure.

Distribution massive pour les fêtes en Belgique

Ces volumes sont loin d'être superflus à l'approche des réveillons. Pour les fêtes du mois de décembre, le responsable de la production d'huîtres, Martin Hecke, explique qu'ils doivent même en trier plusieurs millions. Une partie de cette production prend ensuite la direction des supermarchés belges. La proximité géographique entre la Zélande et la Belgique permet de garantir la fraîcheur des coquillages.

Chez Aldi, plusieurs variétés seront proposées aux consommateurs. Jason Sevestre, porte-parole de l'enseigne, indique que pour les huîtres amuse-bouches, environ plus de 100.000 intégreraient tous leurs magasins en Belgique. Avec 2.700 tonnes produites chaque année, les Pays-Bas occupent une place grandissante dans le secteur ostréicole. Le marché reste largement dominé par la France. Pourtant, les huîtres néerlandaises gagnent progressivement du terrain en Belgique. Cette dynamique offre aux Belges une place de choix pour les tables des fêtes.