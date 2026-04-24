Hugo Cuypers : L’ambiance aux États-Unis avant la Coupe du Monde est « étrange »

L’attaquant belge Hugo Cuypers, qui joue à Chicago, partage ses impressions sur le manque d’effervescence autour de la Coupe du Monde aux États-Unis et les particularités de la culture sportive américaine.

Hugo Cuypers , l’attaquant belge de 29 ans évoluant actuellement au sein du club de Chicago depuis février 2024, partage ses impressions sur l’atmosphère aux États-Unis à l’approche de la Coupe du Monde de football.

Après un passage réussi à La Gantoise, Cuypers s’épanouit en MLS, où il a déjà inscrit six buts en seulement cinq matchs cette saison. Lors d’un entretien réalisé par Emiliano Bonfigli pendant la trêve internationale de mars, Cuypers a exprimé son étonnement face au manque d’effervescence palpable dans la ville de Chicago, qui ne fait pas partie des villes hôtes de la compétition.

Il souligne que l’absence de préparation visible et le manque de ferveur générale donnent l’impression que la Coupe du Monde, prévue dans deux mois, n’est pas une priorité pour la population locale. Cuypers explique que les États-Unis, contrairement à l’Europe, ne possèdent pas une culture footballistique aussi ancrée. Il observe que cette réalité se traduit par un manque de conscience collective concernant l’imminence de l’événement sportif mondial.

Il confie que l’ambiance générale ne reflète pas l’excitation que l’on pourrait attendre à l’approche d’une Coupe du Monde. Il ajoute que cette situation est d’autant plus surprenante qu’il s’agit d’un événement majeur qui attirera des millions de supporters et des joueurs de renommée internationale. Il met en évidence un contraste frappant entre l’importance de la Coupe du Monde à l’échelle mondiale et la perception qu’en ont les habitants de Chicago.

Il souligne que l’absence de matchs organisés dans la ville contribue à ce sentiment de détachement. Au-delà de l’ambiance générale, Cuypers aborde également les particularités de la culture sportive américaine. Il évoque la manière dont les spectateurs consomment le sport, en se levant fréquemment pour se procurer de la nourriture et des boissons pendant les matchs, ce qui, selon lui, perturbe le déroulement du jeu et l’immersion dans l’événement.

Il admet avoir du mal à s’adapter à cette pratique, tout en reconnaissant que l’expérience globale dans les stades américains est agréable. Il souligne également l’importance accordée au patriotisme américain, illustrée par l’exécution de l’hymne national avant chaque match, une tradition qui contraste avec la pratique en Belgique où l’on joue l’hymne de la Pro League.

Cuypers s’attend à ce que cette forte expression du patriotisme soit également présente lors de la Coupe du Monde, et il prévient ses compatriotes belges que l’ambiance dans les gradins sera différente de celle à laquelle ils sont habitués en Europe. Il conclut en soulignant que la culture sportive américaine est unique et qu’il a fallu du temps pour s’y adapter





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