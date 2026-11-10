Hugo Cuypers, nouveau Diable Rouge : l'attaquant de Monterrey rejoint Van Bommel

Hugo Cuypers est convoqué par Mark Van Bommel pour la Belgique. Découvrez les détails de cette sélection surprise et les prochains matchs contre la Turquie et l'Italie.

Mark Van Bommel a officialisé la convocation d' Hugo Cuypers au sein de l' équipe nationale belge pour les deux prochaines rencontres de la Ligue des Nations. L'attaquant de 29 ans, actuellement joueur du club mexicain Monterrey, intègre ainsi le groupe des Diables Rouges pour affronter la Turquie le jeudi 14 novembre et l'Italie le 15 novembre. Cette décision marque un tournant décisif dans la carrière internationale du sportif qui avait été longtemps tenu à l'écart des séléctions majeures.

Hugo Cuypers intègre le groupe des Diables Rouges

Hugo Cuypers devient officiellement membre de la délégation belge pour ces échéances cruciales. Le sélectionneur national a fait le choix de lui offrir cette opportunité après plusieurs mois d'attente. Ce dernier a confirmé son arrivée à Tubize après un long déplacement depuis le Mexique. Son intégration dans le groupe se fait dans un contexte de grande satisfaction personnelle pour l'intéressé.

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Une sélection inattendue pour l'attaquant de 29 ans

Mark Van Bommel a annoncé la nouvelle directement au joueur lors d'un appel téléphonique effectué le jeudi soir précédent. Le coach a interrogé Hugo Cuypers sur son adaptation à la vie au Mexique et sur ses premiers mois dans son nouveau club avant de lui transmettre cette bonne nouvelle. Le joueur a exprimé une fierté immense face à cette reconnaissance tardive mais bienvenue. Il précise que la patience a été de mise car il n'a jamais perdu espoir, gardant toujours l'idée de porter le maillot national dans un coin de sa tête sans en faire une obsession.

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Des enjeux sportifs majeurs en Ligue des Nations

Cette convocation intervient alors que Hugo Cuypers fêtera ses 29 ans au moment de ses débuts officiels avec la sélection belge. Il avait été cité parmi les possibles surprises pour le qualification à la Coupe du Monde 2026 mais n'avait pas été retenu dans l'immédiat. Son parcours actuel à Monterrey semble avoir convaincu Mark Van Bommel. Les matchs contre la Turquie et l'Italie représentent des tests importants pour évaluer les nouvelles options offensives de l'équipe nationale.

Les prochaines étapes pour le joueur de Monterrey

La présence d'Hugo Cuypers s'inscrit dans une période charnière pour la Belgique en Ligue des Nations. Il doit désormais s'entraîner avec le groupe à Tubize pour préparer ces deux rencontres à venir. Sa sélection confirme sa capacité à performer au plus haut niveau international malgré la distance avec les clubs européens. Le joueur espère transformer cette opportunité en contributions concrètes sur le terrain pour son pays lors de ces deux dates FIFA.