IATA Namur : Une réponse artistique et collective face à la haine

Suite aux actes de vandalisme et aux tags racistes survenus en janvier, l'IATA de Namur a organisé une journée dédiée à la paix, axée sur l'expression artistique et la participation de tous les élèves. Une banderole participative avec le message 'La paix ça commence par moi' sera exposée dans plusieurs écoles de la région.

La journée organisée à l'Institut d' Art s de la Province de Namur (IATA) sous le slogan éloquent « La paix ça commence par moi » représente une réponse forte et collective aux événements malheureux qui ont secoué l'établissement en janvier dernier.

Ces incidents, caractérisés par des dégradations matérielles – vitres brisées, bâtiments vandalisés – et des inscriptions haineuses, à caractère raciste et d'extrême droite, ont profondément marqué la communauté scolaire, élèves et personnel enseignant. L'impact émotionnel de ces actes a été particulièrement ressenti par les élèves, comme en témoigne Maïa, une élève de l'IATA, qui exprime son incompréhension face à une telle manifestation de haine dirigée contre un établissement ouvert d'esprit et qui n'avait provoqué personne.

Elle se questionne légitimement sur les motivations derrière ces actes, soulignant la douleur ressentie face à une agression injustifiée. La direction de l'IATA a rapidement compris la nécessité d'une réponse pédagogique et constructive, privilégiant l'expression artistique et la collaboration pour contrer les forces négatives à l'œuvre. L'objectif était de transformer la douleur et la colère en un message positif et universel de paix et de tolérance.

Cette approche s'inscrit dans la volonté de l'IATA de promouvoir des valeurs d'ouverture, de respect et de diversité au sein de sa communauté éducative. L'école a toujours été un lieu d'échange et de créativité, et il était essentiel de réaffirmer ces principes fondamentaux face à l'adversité. La réponse de l'IATA ne s'est pas limitée à une simple condamnation des actes de vandalisme et de racisme, mais a pris la forme d'une initiative positive et engageante pour tous les élèves.

La réponse de l'IATA à cette vague de haine s'est concrétisée par une journée riche en activités artistiques et participatives. Un flash mob vibrant, des ateliers créatifs stimulants, et l'élaboration de pancartes porteuses de messages de paix ont permis aux élèves de s'exprimer collectivement et de manifester leur rejet de la violence et de la discrimination. Florence Amand, directrice adjointe de l'institut, souligne l'importance de l'art dans l'ADN de l'IATA.

Elle explique que la créativité est un langage universel, capable de transcender les barrières culturelles et linguistiques, et que le message de paix véhiculé par les élèves peut ainsi être relayé et compris par un public beaucoup plus large. L'art est perçu comme un outil puissant pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la construction d'une société plus juste et plus inclusive.

L'engagement de tous les élèves dans ces activités témoigne de leur volonté de prendre part activement à la construction d'un environnement scolaire respectueux et harmonieux. La participation massive à la création de la banderole participative, véritable symbole de l'unité et de la solidarité de la communauté scolaire, illustre parfaitement cet engagement. Cette banderole, réalisée grâce aux empreintes de chaque élève, porte fièrement le message central de la journée : « La paix ça commence par moi ».

Chaque empreinte représente un engagement individuel en faveur de la paix et de la tolérance, et témoigne de la conviction que le changement positif commence par chacun d'entre nous. Cette banderole, porteuse d'un message puissant et universel, ne restera pas confinée aux murs de l'IATA.

Elle est destinée à voyager et à être exposée dans plusieurs écoles de la province de Namur et du Luxembourg, afin de sensibiliser d'autres élèves et d'encourager la diffusion de valeurs de paix et de respect. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de sensibilisation plus large, visant à promouvoir une culture de la paix et de la tolérance au sein de la communauté éducative et au-delà.

L'IATA souhaite ainsi jouer un rôle actif dans la prévention de la violence et de la discrimination, et contribuer à la construction d'une société plus juste et plus inclusive. Il est important de souligner que l'enquête concernant les dégradations et les tags racistes et d'extrême droite est toujours en cours. Les autorités compétentes s'efforcent d'identifier les auteurs de ces actes et de les traduire en justice.

La direction de l'IATA collabore pleinement avec les forces de l'ordre pour faciliter les investigations et garantir la sécurité de tous les membres de la communauté scolaire. L'IATA réaffirme son engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence, et à promouvoir une culture de la paix et du respect au sein de son établissement et dans la société en général.

La journée « La paix ça commence par moi » est un témoignage de la résilience et de la détermination de la communauté scolaire de l'IATA à surmonter l'adversité et à construire un avenir meilleur





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