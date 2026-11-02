Identité des 69 victimes du crash de train en Espagne confirmée

L'Espagne confirme l'identité des 69 morts du choc entre trains Renfe et Iryo à Urda. Les corps de 55 victimes sont remis aux familles après l'identification médico-légale.

Le Centre d'intégration de données a confirmé lundi soir que l' identité des 69 victimes décédées dans la collision ferroviaire survenue mercredi à Urda, en Espagne, a été entièrement établie. Les familles ont toutes été prévenues et les services consulaires des pays concernés ont été informés officiellement de cette nouvelle.

Procédure d'identification complète

L'institut de médecine légale de Tolède et Ciudad Real a finalisé l'identification de l'ensemble des victimes, portant le nombre total de morts à soixante-neuf. Soixante-six individus avaient déjà été identifiés dans la nuit de dimanche à lundi. Le centre d'intégration de données précise qu'environ soixante professionnels ont été mobilisés depuis mercredi pour réaliser les autopsies avec rigueur et célérité.

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Les experts médico-légaux ont majoritairement utilisé les empreintes digitales pour identifier les corps. Dans treize cas spécifiques, un test ADN a été nécessaire pour conclure l'identification. Cinquante-cinq corps peuvent déjà être remis à leurs proches, selon les informations partagées par les autorités compétentes.

Profil des 69 victimes décédées

Toutes les victimes étaient majeures, comprenant quarante hommes et vingt-neuf femmes. Cinquante-quatre des personnes décédées étaient de nationalité espagnole. Quinze victimes possédaient une nationalité étrangère, reflétant la diversité internationale des passagers présents à bord.

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Parmi les étrangers, quatre étaient américaines, deux australiennes et deux japonaises. Une victime était argentine, une canadienne, une française, une mexicaine, une portugaise, une tchèque et une tunisienne. Une centaine de personnes ont également été blessées dans cette catastrophe, dont certaines ont dû être hospitalisées.

Cause technique et analyse de l'accident

Mercredi matin à Urda, dans la région de Castille-La-Manche, un train de la compagnie nationale Renfe a percuté par l'arrière un train de l'opérateur privé Iryo. Ce dernier circulait sur la même voie et avait été forcé à l'arrêt suite à une panne informatique du système de signalisation.

Pour une raison encore inconnue, le centre de contrôle a autorisé le train Renfe à reprendre sa route alors que le train Iryo restait immobilisé sur la voie. Environ cinq cent cinquante personnes se trouvaient à bord des deux véhicules au moment de l'impact violent.

Suivi des opérations de secours

Les investigations se poursuivent pour comprendre les causes exactes de cette autorisation fatale par le centre de contrôle. Les services consulaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités espagnoles pour faciliter le rapatriement des dépouilles et le soutien aux familles endeuillées.

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La région de Castille-La-Manche reste sous le choc de cet événement dramatique qui a touché des milliers de personnes. La population locale et les autorités cherchent à apaiser les traumatismes tout en poursuivant les analyses techniques pour éviter de tels incidents à l'avenir.