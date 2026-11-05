Identité du loup mort à Zoersel : ce n'est ni Ben ni le mâle limbourgeois

Le loup tué à Zoersel ne correspond ni à Ben ni au mâle de Limbourg. Le DNBO exclut ces suspects et piste une origine allemande ou néerlandaise non identifiée.

L'identité du loup retrouvé mort sur la chaussée à Zoersel a été partiellement élucidée grâce à une analyse génétique approfondie. Le personnel scientifique de l'Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ( INBO) a confirmé que l'animal ne correspond ni au célèbre loup Ben, ni au mâle dominant de la rodelimbourgeoise. Cette clarification met fin aux hypothèses initiales qui circulaient largement dans les médias et parmi les naturalistes amateurs depuis la découverte du cadavre.

Exclusion formelle de Ben et du mâle limbourgeois

Les premières investigations sur place avaient laissé penser qu'il pourrait s'agir du loup Ben, originaire des Pays-Bas, ou d'un simple vagabond. Cependant, les constatations préliminaires réalisées par le vétérinaire de l'INBO, Koen Van Muylem, avaient déjà orienté les soupçons vers d'autres suspects. L'expert notait alors que, malgré certaines ressemblances physiques visibles, l'animal ne correspondait pas au profil attendu de Ben.

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Les résultats définitifs du laboratoire ont validé ces intuitions professionnelles. Le test ADN a formellement écarté la possibilité que le loup décédé soit Ben. Par ailleurs, l'analyse génétique a également permis de rayer une autre piste importante : le mâle issu de la rodelimbourgeoise qui pénètre régulièrement dans les environs de Hoogstraten et Hechtel-Eksel. Aucune correspondance génétique n'a été trouvée avec ce spécifiquement né à Hechtel-Eksel, confirmant qu'il ne s'agit pas du même individu.

Pistage vers l'Allemagne et les Pays-Bas non identifiés

Avec ces deux candidats majeurs écartés, la nature exacte du loup de Zoersel reste provisoirement inconnue. À ce stade, l'INBO dispose uniquement d'un profil ADN non apparié dans leur base de données actuelle. Cette absence de match immédiat signifie que l'animal n'est pas suivi activement dans les régions frontalières proches. Les scientifiques travaillent désormais à rapprocher ce profil avec ceux des autres populations de loups présents en Europe de l'Ouest.

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Les hypothèses se concentrent principalement sur deux origines géographiques possibles. La première piste suggère fortement que l'animal provient d'Allemagne. L'INBO a d'ailleurs transmis le profil ADN obtenu à ses collègues allemands pour vérification. Cette collaboration transfrontalière est essentielle pour tracer les migrations de ces grands prédateurs. Une réponse devrait apporter plus de clarté sur l'origine exacte de cet individu au cours de la semaine prochaine.

Une seconde possibilité demeure aussi ouverte, bien qu'elle soit considérée comme moins probable dans l'immédiat. Il est possible qu'il s'agisse d'un loup néerlandais non encore identifié. La Belgique note qu'il existe un certain retard dans le processus d'identification systématique des loups aux Pays-Bas. Cette lacune dans les bases de données néerlandaises pourrait expliquer pourquoi le profil ne correspond à aucun loup connu dans les registres disponibles jusqu'à présent.

Mobilité exceptionnelle et suivi scientifique en cours

Koen Van Muylem, porteparole de l'INBO, souligne la capacité extraordinaire de mobilité de ces animaux. Les loups sont décrits comme de véritables voyageurs capables de parcourir des distances considérables. Cette nature itinérante explique pourquoi un individu peut se retrouver tué par un véhicule en Belgique sans avoir été repéré précédemment dans la région. Leur territoire de chasse s'étend bien au-delà des frontières administratives.

L'attente de la semaine prochaine pour les résultats allemands représente une étape clé dans ce dossier. Le délai est nécessaire pour permettre aux équipes de recherche partenaires de comparer les données avec leurs propres bases. Tant que cette confirmation n'est pas obtenue, le statut officiel du loup reste celui d'un animal non identifié. Cette précision est cruciale pour les statistiques officielles sur les collisions routières avec la faune sauvage.

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Cette affaire met en lumière la complexité de la gestion des grands carnivores en milieu dense. Chaque individu non identifié représente un enjeu scientifique important pour comprendre les routes migratoires. L'INBO continue de solliciter les réseaux de surveillance internationaux pour affiner son portrait de cet animal. Toute nouvelle information permettrait d'ajuster les modèles de dispersion et de mieux protéger à la fois les populations animales et humaines.