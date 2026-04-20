Ilan Van Wilder renonce aux classiques ardennaises pour des raisons de santé

Diminué par une infection virale contractée en mars, Ilan Van Wilder ne participera ni à la Flèche Wallonne ni à Liège-Bastogne-Liège, préférant privilégier un repos médical pour retrouver son niveau.

Coup dur pour l'équipe Soudal Quick-Step et pour le cyclisme belge. Ilan Van Wilder , l'un des coureurs les plus prometteurs de sa génération, a officiellement déclaré forfait pour les deux grandes classiques ardennaises de la semaine : la Flèche Wallonne ce mercredi et la mythique Doyenne, Liège-Bastogne-Liège , prévue ce dimanche.

Cette décision, bien que difficile à accepter pour l'athlète, est devenue inévitable face à une condition physique qui ne s'améliore pas malgré ses tentatives répétées de reprendre la compétition. L'intéressé a exprimé sa profonde frustration sur les réseaux sociaux, expliquant que les séquelles d'une infection virale persistante, contractée au début du mois de mars lors de la course Tirreno-Adriatico, continuent de miner ses capacités physiques et sa faculté de récupération. Le Brabançon, âgé de 25 ans, traverse une période charnière de sa carrière marquée par une grande irrégularité. Alors qu'il nourrissait de légitimes ambitions pour ces classiques, Van Wilder a confié ne jamais s'être senti totalement rétabli depuis cet épisode viral. Cette fatigue profonde l'empêche de retrouver son niveau habituel de performance. Conscient que forcer davantage pourrait s'avérer contre-productif, le coureur a décidé de marquer une pause complète. Le programme est désormais clair : un repos strict suivi d'une batterie d'examens médicaux approfondis. L'objectif est d'identifier précisément les causes physiologiques de ce déclin soudain afin de permettre un retour progressif vers la forme optimale pour la seconde moitié de la saison cycliste. Il s'agit d'une gestion prudente pour préserver son avenir à long terme au sein du peloton professionnel. La saison 2024 de Van Wilder reste pour le moment en dents de scie. Si le talent reste incontestable, comme en témoignent sa 5e place lors du contre-la-montre inaugural du Tour de Catalogne ou son excellente performance lors de la 3e étape de cette même épreuve, les échecs récents pèsent lourd. Entre son abandon forcé en Catalogne et sa 90e place lors de l'Amstel Gold Race le week-end dernier, le coureur a clairement manqué de fraîcheur. Historiquement, le relief escarpé des Ardennes convenait parfaitement à ses aptitudes, avec des classements honorables obtenus en 2023 et 2024. Son absence sur ces routes cette année laisse un vide tactique dans l'effectif de Soudal Quick-Step, qui devra réorganiser ses plans. Il ne reste plus qu'à espérer que cette période de convalescence permette au jeune prodige de retrouver toute l'étendue de ses moyens, lui qui compte déjà une médaille de bronze aux championnats du monde de contre-la-montre à son palmarès, un titre qui témoigne de son immense potentiel sur la scène internationale





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