Iliana Yotova wint naar exitpolls de presidentsverkiezingen in Bulgarije. Ze wordt de eerste vrouwelijke president en staat bekend als pro-Russisch.

De waarnemend president van Bulgarije, Iliana Yotova, lijkt volgens recente exitpolls de presidentsverkiezingen in het land te hebben gewonnen. Dit zou betekenen dat ze de eerste vrouwelijke president wordt in de geschiedenis van Bulgarije. De uitslag van deze verkiezingen is van groot historisch belang voor de regio, aangezien ze een nieuw hoofdstuk in de Bulgaarse politiek inluidt. De officiële uitslag wordt verwacht in de vroege morgen van de dag na de stemming. De waarnemend president is sinds januari al in functie, nadat ze haar voorganger Rumen Radev opvolgde. Ze is zestig twee jaar oud en leidt het land in een tijd van geopolitieke spanningen.

Kandidaten en Stemuitslagen Exitpolls

Volgens de exitpolls heeft Iliana Yotova ongeveer vijftig twee procent van de stemmen behaald. Haar tegenstander, Andrey Gyurov, komt uit op ongeveer vijf en veertig procent van de stemmen. De eerste ronde van deze verkiezingen vond vorige week zondag plaats. Door een historisch lage opkomst bij die eerste ronde was een tweede ronde noodzakelijk. Deze tweede ronde vond vandaag plaats en bepaalde uiteindelijk de winnaar van de presidentsverkiezingen. De cijfers zijn nog niet officieel bevestigd en moeten nog worden gevalideerd door de kiescommissie.

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Politiek Standpunt en Pro-Russische Houding

Iliana Yotova wordt in de politieke arena gezien als een pro-Russische kandidaat. Ze pleit actief voor onderhandelingen met Moskou om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens haar zou extra militaire steun aan Oekraïne alleen maar leiden tot meer verwoesting en meer slachtoffers. Deze houding heeft haar een specifieke identiteit gegeven tijdens de campagne. Ze presenteert zich zelf als de president van de vrede. Dit onderscheidt haar van andere kandidaten in deze verkiezingen.

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Tegenstander en Geopolitieke Context

Haar tegenstander Andrey Gyurov heeft een ander standpunt ingenomen tijdens de campagne. Hij vond dat Rusland eerst een einde moet maken aan de agressie in Oekraïne. Politieke analistenmerken op dat Yotova zich met haar boodschap heeft weten te onderscheiden. Dit is gemeld door persagentschap AFP, dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt. De campagne werd gekenmerkt door scherpe contrasten in visie op de oorlog in Oekraïne. De keuze van de Bulgaarse kiezers heeft gevolgen voor de relatie met Rusland en het Westen. De resultaten van verschillende exitpolls wijzen in dezelfde richting. De officiële uitslag wordt morgenochtend verwacht en zal de definitieve winnaar vaststellen.