Immersion linguistique : trois étudiants américains partagent leur quotidien avec les élèves du collège Saint-Augustin

Trois étudiants américains partagent leur quotidien avec les élèves du collège Saint-Augustin à Enghien dans le cadre d'un échange linguistique.

Trois étudiants américains partagent leur quotidien avec les élèves du collège Saint-Augustin à Enghien . Cette immersion linguistique donne une dimension très concrète à l'apprentissage de la langue.

Les trois jeunes, Jeremy, Autumn et Gavin, venus d'Arkansas, participent aux cours d'anglais et présentent leur culture ainsi que leur système scolaire. Ils commencent par situer l'Arkansas sur la carte des États-Unis avant de détailler l'organisation de l'école dans leur région. Cette expérience pousse les élèves à utiliser le contexte, à écouter autrement et à gagner en confiance. L'échange fonctionne dans les deux sens, car les visiteurs américains sont également immergés dans la langue française et la vie belge.

Une visite à Bruxelles est prévue, avec un renversement des rôles : ce sont les élèves du collège qui présenteront plusieurs monuments aux Américains. Le projet a vu le jour grâce à un professeur de français originaire de la région, installé depuis trente ans à Russellville, dans l'Arkensas. La Ville d'Enghien souhaite déjà la prolonger et accueillir régulièrement de jeunes Américains, permettant un jour à des étudiants belges de partir à leur tour aux États-Unis.

Un jumelage avec Russellville est même envisagé pour ancrer durablement cette ouverture internationale





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