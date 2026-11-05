Immersion policière en Grèce : Bertrand Caroy sur les traces des forces de l'ordre

L'inspecteur belge Bertrand Caroy découvre le quotidien de la police grecque à Athènes, entre patrouilles en Porsche et opérations de contrôle.

Après des expériences en Thaïlande, au Sénégal et en Afrique du Sud, l'inspecteur belge Bertrand Caroy a entrepris une nouvelle immersion professionnelle à Athènes, en Grèce. Son objectif est de comprendre le fonctionnement quotidien des forces de l'ordre locales et de comparer ces réalités avec celles qu'il a connues pendant près de trois décennies sur les routes belges. Cette mission s'inscrit dans sa démarche continue d'exploration des pratiques policières internationales, loin des clichés touristiques.

Découverte du dispatching et des motards athéniens

Avant de rejoindre directement la rue, Bertrand Caroy a été accueilli au centre d'opérations de la police grecque pour observer la coordination des interventions dans la capitale. Il y a découvert une logique stratégique particulière où les motards jouent un rôle central et prédominant. En raison de la circulation extrêmement dense caractéristique d'Athènes, ces motpoliciers sont souvent les premiers intervenants sur les lieux, devançant les véhicules terrestres classiques pour atteindre plus rapidement les sites d'incident.

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Cette structure organisationnelle met en lumière l'adaptation des forces de l'ordre grecques aux contraintes urbaines spécifiques de leur environnement. L'inspecteur belge a pu analyser comment cette hiérarchie des interventions optimise les temps de réponse, un élément clé pour la sécurité publique dans une métropole aussi complexe.

Patrouille surprise en Porsche contre les excès

La première sortie sur le terrain a réservé une surprise inattendue pour l'inspecteur qui a pris place à bord d'une Porsche. Ce véhicule sportif, inattendu dans les rangs de la police, est spécifiquement utilisé pour lutter contre les excès de vitesse et les comportements dangereux. L'équipe a patrouillé le long de la côte au sud d'Athènes, une zone connue pour attirer les conducteurs et motards pratiquant la vitesse excessive.

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L'officier grec a expliqué que certains automobilistes cherchent parfois à provoquer les forces de l'ordre en tentant de faire la course avec eux, un phénomène particulièrement fréquent avec les motos. L'utilisation d'un véhicule performant comme la Porsche sert donc à la fois de moyen de contrôle et de dissuasion visible face à ces comportements à risque. Bertrand Caroy a qualifié cette expérience d'interpelle, soulignant qu'il ne s'attendait pas à retrouver un tel modèle dans les rangs policiers grecs.

Chasse aux contrevenants et fuite suspecte

L'opération a pris une tournure inattendue lors d'un contrôle de vitesse au bord de la route. Un véhicule approchant à grande vitesse a frôlé un collègue policier avant de prendre la fuite, déclenchant immédiatement une poursuite par deux motards circulant à bord de motos banalisées. Cette intervention rapide illustre la méthode des forces grecques qui visent à rattraper les conducteurs fautifs pour les sanctionner conformément à l'infraction commise.

Cette première patrouille riche en émotions marque le début d'une semaine d'immersion complète pour l'inspecteur belge. Au-delà des aspects techniques des véhicules et des tactiques de poursuite, Bertrand Caroy s'apprête à découvrir une réalité sociale plus complexe. Il explorera prochainement les quartiers défavorisés, les questions liées à la consommation de drogue et les tensions inhérentes à certains contrôles, offrant ainsi un portrait nuancé de la police grecque loin des cartes postales.