Impact de la guerre au Moyen-Orient sur le trafic aérien international

La guerre au Moyen-Orient perturbe le trafic aérien international, affectant les hubs majeurs et ouvrant des opportunités pour d'autres compagnies.

La guerre au Moyen-Orient a des conséquences importantes pour l'aviation internationale. La région abrite 3 aéroports majeurs qui servent de plaques tournantes pour une grande partie du trafic aérien entre l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique. En raison des hostilités, ces aéroports ont dû réduire leurs activités, voire les interrompre complètement, ce qui profite à d'autres aéroports situés en dehors de la zone de guerre.

La guerre au Moyen-Orient frappe durement l'aviation internationale: les aéroports de Dubaï, d'Abu Dhabi et de Doha – qui accueillent ensemble des centaines de millions de passagers par an – ne fonctionnent plus qu'à 40 à 75 pour cent de leur capacité normale en raison des attaques de missiles et de drones iraniens. D'autres compagnies aériennes profitent de cette crise : Turkish Airlines, Ethiopian Airlines et des compagnies européennes et asiatiques telles que Lufthansa, Singapore Airlines et British Airways ajoutent des vols supplémentaires et ouvrent de nouvelles routes vers l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Les billets d'avion sont devenus beaucoup plus chers : un vol aller-retour Bruxelles-Sydney coûte désormais entre 1 630 et 2 876 euros, soit beaucoup plus qu'au début de l'année. La situation a des répercussions sur les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït, qui sont involontairement impliqués dans les hostilités. L'Iran bombarde les États du Golfe avec des missiles et des drones pour faire pression sur les États-Unis et Israël afin qu'ils mettent fin à leurs attaques. Cela a de lourdes conséquences économiques, et pas seulement pour l'exportation de pétrole et de gaz. Les aéroports de Dubaï, d'Abu Dhabi et du Qatar, en particulier, sont devenus des plaques tournantes pour les vols entre l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique. Ceux qui souhaitaient voler relativement bon marché et confortablement de l'Europe vers l'Asie, l'Océanie ou l'Afrique le faisaient jusqu'à récemment avec des compagnies comme Emirates, Etihad ou Qatar Airways. Celles-ci ont leur siège social respectivement à Dubaï, Abu Dhabi et Doha et sont devenues ces dernières années de grands acteurs mondiaux. L'aéroport de Dubaï, en particulier, est devenu une méga-plaque tournante, qui a accueilli 95,2 millions de passagers l'année dernière. C'est ainsi l'aéroport international le plus fréquenté au monde. Doha (Qatar) et Abu Dhabi (Émirats arabes unis), avec respectivement 54,3 millions et 33 millions de passagers, sont également d'importants aéroports pour l'aviation internationale. Le mois dernier, les aéroports de la région du Golfe ont dû réduire considérablement leurs activités, voire les interrompre complètement. L'Iran les bombarde régulièrement en représailles aux bombardements américains et israéliens. La plus grande base militaire américaine de la région est également située au Qatar, ce qui en fait, bien sûr, une cible pour l'Iran. \Au début du mois dernier, des dizaines de milliers de passagers aériens ont été bloqués parce que leurs vols avaient été annulés. Entre-temps, le trafic aérien a repris prudemment, mais il est encore loin du niveau d'avant le début de la guerre. Selon le site web Flightradar24, qui suit les vols en ligne, Emirates effectue actuellement environ 70 pour cent de ses vols normaux, Etihad environ 65 pour cent et Qatar Airways seulement 40 pour cent. Les décideurs politiques réaliseront que nous sommes devenus trop dépendants des compagnies aériennes du Moyen-Orient pour notre connectivité avec l'Extrême-Orient Wouter Dewulf (Université d'Anvers) Faute de vols, les compagnies aériennes de la région maintiennent de nombreux avions au sol. Cela coûte de l'argent, car les grands aéroports comme Londres ou Paris facturent souvent des tarifs élevés pour stationner les avions. Qatar Airways a donc choisi de stationner plusieurs dizaines d'avions à l'aéroport pratiquement désert de Teruel, en Espagne. « Vous voyez que les compagnies du Moyen-Orient ont quand même perdu un peu de leur éclat », explique l'économiste des transports Wouter Dewulf (Université d'Anvers). « Les décideurs européens vont maintenant réaliser que nous sommes devenus trop dépendants de ces compagnies pour notre connectivité avec l'Extrême-Orient. » Entre-temps, les passagers aériens recherchent des alternatives. Cela offre des opportunités à quelques autres grands aéroports des environs. Ainsi, il y a la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, où la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a développé une importante « plaque tournante » pour le trafic aérien international, avec des liaisons régulières avec le reste du continent africain, l'Europe et l'Asie. L'année dernière, l'aéroport d'Addis-Abeba a accueilli plus de 24 millions de passagers, mais en attendant l'ouverture d'un nouvel aéroport, l'espace d'expansion y reste limité. Un autre concurrent redoutable pour les compagnies du Golfe est Turkish Airlines, qui dessert pas moins de 350 destinations dans 132 pays au départ d'Istanbul. C'est en tout cas la compagnie qui dessert le plus grand nombre de pays au monde. Le nouvel aéroport d'Istanbul est l'un des plus fréquentés au monde et le plus fréquenté d'Europe, avec 84,4 millions de passagers en 2025





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