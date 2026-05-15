Impact du conflit sur les revenus russes et la facture énergétique mondiale

La majeure partie des recettes de la Russie provient du secteur pétrolier et les hausses des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, liées à la guerre en Ukraine, sont désormais imputées aux revenus russes. Kiev cible délibérément les infrastructures pétrolières russes, entraînant une chute des revenus et des menaces pour le continu de la guerre. La Russie profite indirectement de la guerre avec une forte hausse des prix du pétrole, mais reste un allié de Téhéran. Kiev frappe délibérément les infrastructures pétrolières russes avec des frappes de drones

La majeure partie des recettes - 8,5 milliards d'euros - provient des revenus du secteur pétrolier . En avril, l'augmentation des prix du pétrole sur les marchés mondiaux a été pleinement répercutée sur les recettes russes pour la première fois.

Cependant, les attaques ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières russes ont également eu des conséquences. Une carte : les drones ukrainiens sont en train de détruire l'infrastructure pétrolière de la Russie. La Russie est considérée comme un allié de Téhéran, mais ne s'immisce pas ouvertement dans le conflit qui oppose les États-Unis et Israël à l'Iran. Moscow profite indirectement de la guerre grâce à la forte hausse des prix du pétrole.

Le secteur pétrolier russe est considéré comme une source de revenus essentielle pour continuer à financer l'invasion de l'Ukraine. Kiev cible délibérément, à l'aide de frappes de drones, les nombreuses raffineries, terminaux pétroliers et sites de stockage russes. Chaque jour (du lundi au vendredi), recevez un condensé des principaux titres de la rédaction info de la RTBF





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crimea Ukraine Pétrolier Russie Haules Pétroles Produits Pétroliers Financement De L'invasion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Massive drone and missile attack on Ukraine, causing casualties and damage to KievThe Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack on Thursday. The attack resulted in one death and over thirty injuries, 48 hours after a ceasefire with Russia expired. Kiev, the capital, was particularly affected, with damage reported at over twenty sites across the city, including civilian sites. Journalists observed intense explosions and the activation of air defense systems throughout the night. Zelensky accused Russia of not respecting the ceasefire and urged the international community to take action. The attack followed a three-day ceasefire to commemorate the end of World War II, which was marred by accusations of violations on both sides. The Ukrainian president also emphasized the timing of the attack coinciding with a visit by the US president to China, suggesting a possible connection.

Read more »

Massive drone and missile attack on UkraineThe Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack, resulting in one death and over thirty injuries. The attack occurred 48 hours after the ceasefire with Russia expired. The attack also targeted a nine-story residential building, with part of it completely destroyed. The Ukrainian capital, Kiev, was particularly affected, with damage reported on over twenty sites throughout the city, including civilian sites. Journalists observed violent explosions and anti-aircraft defense systems operating above the city.

Read more »

Massive drone and missile attack on Ukraine, five dead, 30 injured, after ceasefire expiredThe Ukrainian president, Volodymyr Zelensky, reported that over 650 drones and 56 missiles targeted Ukraine during a massive nighttime attack on Thursday, following the expiration of a ceasefire with Russia. The attack resulted in five deaths and over 30 injuries, with rescue operations still underway in Kiev after a drone struck a nine-story residential building, causing significant damage. The attack occurred 48 hours after a three-day ceasefire to commemorate the end of World War II. The Ukrainian president also mentioned the presence of violent explosions and the activation of air defense systems in Kiev during the attack.

Read more »

Kiev observe une journée de deuil après une attaque russe meurtrièreLa capitale ukrainienne, Kiev, la plus durement touchée, va observer une journée de deuil vendredi, a annoncé son maire, Vitali Klitschko, après une attaque russe meurtrière qui a visé la capitale ukrainienne, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

Read more »