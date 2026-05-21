Impérialisme russe en Ukraine et montée en puissance militaire russe

Céline Mangé, chercheuse à l’école militaire en France, apporte un éclairage sur l’impérialisme russe en Ukraine et la négation de la nation ukrainienne par Vladimir Poutine. Elle compare également les moyens militaires entre la Russie et la France, en évoquant la production massive d’armement en Russie, les missiles balistiques et chars, que la France peut être inquiète de face à une possible montée en puissance à court et moyen terme en Russie.

Céline Mangé, chercheuse à l’école militaire en France , dans un entretien, apporte un éclairage sur l’impérialisme russe en Ukraine et la négation de la nation ukrainienne par Vladimir Poutine .

Elle compare également les moyens militaires entre la Russie et la France, le passage en économie de guerre en Russie, la production massive d’armement, les missiles balistiques et chars, ainsi que les perspectives de montée en puissance à court et moyen terme. Enfin, elle soulève des inquiétudes quant à l’éventuelle utilisation de l’impérialisme russe pour mettre en défaut l’OTAN et attaquer un pays de l’OTAN, en dépit du manque de moyens pour un conflit direct avec les pays européens





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Analyses Coup D'oeil Analyses Impérialisme Russe Ukraine Vladimir Poutine Manque De Moyens Montée En Puissance Russe Armement Missiles Balistiques Chars France Loss Of Credibility

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vladimir Poutine salue devant Xi Jinping la « dynamique forte et positive » de la coopération Chine-RussieVladimir Poutine a vanté mercredi la solidité des relations entre la Russie et la Chine lors d’un sommet avec Xi Jinping.

Read more »

La première alerte aérienne majeure dans un Etat UE depuis l'invasion de l'Ukraine par la RussieL'incident survient dans un pays membre de l'UE et de l'Otan, qui a été alerté par un signal radar présentant des caractéristiques typiques d'un aéronef sans pilote.

Read more »

Collaboration Militaire renforcée entre Chine et Russie inquiète les EuropéensThe German daily Die Welt reports that China secretly trained hundreds of Russian soldiers, some of whom were deployed to Ukraine.

Read more »

Guerre en Ukraine : la Russie a perdu plus de 1,35 million de soldats depuis février 2022La liste des pertes russes est longue : outre les pertes humaines, 11.943 chars, 24.591 véhicules blindés de combat,...

Read more »