Le mouvement Nachala installe des colons à Jéricho, crainte de violences accrues et de déplacements forcés en Cisjordanie occupée.

Une nouvelle implantation de colons israéliens au nord de la Cisjordanie suscite de vives inquiétudes quant à une montée des violences dans la région. Cette dynamique intervient alors que l'armée israélienne a récemment retiré ses troupes d' Hébron, laissant les habitants retrouver des maisons saccagées. Au même moment, des colons liés au groupe d'extrême droite Nachala s'installent à Jéricho.

Contexte de tension à Jéricho

Cette nouvelle avancée coloniale fait craindre une recrudescence des violences aux portes de l'une des principales villes du territoire. Les attaques contre les Palestiniens se sont intensifiées dans cette zone stratégique. Ces derniers mois, plusieurs communautés palestiniennes ont ainsi été contraintes de quitter la région de Jéricho sous la pression et le harcèlement de colons. Les familles se sont installées dans des zones plus sûres pour fuir les intimidations.

Also read 'Merci Paris' : Gaël Monfils fait finalement ses adieux au public après 'une période compliquée'

Le rôle controversé de l'organisation Nachala

L'organisation Nachala est un mouvement ultranationaliste israélien qui finance la création de nouvelles colonies en Cisjordanie, et milite pour son annexion. Cette entité fait l'objet de sanctions de l'UE pour avoir encouragé des actes de violences ayant conduit au "déplacement forcé" de Palestiniens. L'ONG israélienne anticolonisation" confirme que ces colons se réunissent pour un repas dans leur nouvelle maison à Jéricho, ville de Cisjordanie occupée par Israël, le 5 novembre 2026. Une trentaine de colons a investi les lieux.

Advertisement

Impacts concrets et précédents historiques

Les incidents précédents incluent le pillage de deux militants israéliens et blessé par balle un Palestinien à la jambe. L'organisation redoute que cette implantation n'entraîne de nouveaux déplacements de population, évoquant le précédent du milieu d'une population palestinienne de 250.000 habitants. La situation s'inscrit dans un contexte plus large où plus de 500.000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international, aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Position officielle et conséquences régionales

Hanan Greenwood, porte-parole du conseil régional des colonies de ce secteur, a précisé les modalités de cette installation. Ce mouvement tire son nom de la dynastie qui gouverna la Judée jusqu'à environ 40 avant notre ère. La présence accrue de colons dans cette zone sensible pourrait exacerber les tensions existantes. Les observateurs surveillent de près les réactions des forces de sécurité israéliennes face à ces nouveaux développements territoriaux et aux risques de confrontation immédiate avec les résidents palestiniens.