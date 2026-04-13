Importants travaux de nuit sur plusieurs axes routiers, des déviations en place

Des travaux d'asphaltage nocturnes entraîneront des fermetures et des déviations sur plusieurs autoroutes cette semaine, notamment sur le ring extérieur, l'E40 et aux environs de Grimbergen. Les opérations visent à minimiser les perturbations du trafic.

Les opérations de réfection de la chaussée se dérouleront de manière à minimiser l'impact sur la circulation routière. Les travaux seront sciemment effectués pendant les heures nocturnes, plus précisément en soirée et durant la nuit, afin de réduire au maximum les désagréments pour les usagers. Cette planification stratégique vise à limiter les perturbations et à assurer une fluidité relative du trafic, en tenant compte des flux moindres enregistrés durant ces plages horaires.

Dans chaque zone de chantier concernée, la procédure impliquera l'enlèvement complet de l'asphalte existant. Cette phase cruciale sera suivie par la pose d'une nouvelle couche d'enrobé, intégrant des marquages routiers flambant neufs. Le tout sera réalisé dans un délai extrêmement court, généralement en une seule nuit, grâce à l'efficacité des équipes déployées et à l'utilisation de techniques de pointe. Ce processus accéléré permet de limiter la durée des travaux et de réduire les nuisances sonores et visuelles associées aux chantiers routiers.

Des déviations ponctuelles seront mises en place aux différents points d'accès et de sortie des autoroutes, selon les besoins et les zones d'intervention. Pour la nuit de mercredi à jeudi, une fermeture temporaire de la bretelle 7A, qui assure la liaison entre la chaussée Romaine et le ring extérieur (RO), est prévue. Les automobilistes devront suivre un itinéraire de déviation bien précis, qui les conduira à emprunter la bretelle d'entrée de Jette, en direction de Vilvorde. Un demi-tour sera ensuite nécessaire à hauteur de Wemmel pour rejoindre la destination souhaitée. La nuit suivante, de jeudi soir à vendredi matin, les travaux se concentreront sur une section de l'autoroute située à hauteur de Grimbergen. Plus précisément, l'intervention portera sur une distance d'environ 1,3 kilomètre, entre Vilvorde et Strombeek-Bever. Afin de garantir la sécurité et de permettre le déroulement des opérations, seule la voie de gauche restera ouverte à la circulation. La sortie 7 (Grimbergen), en direction de Strombeek-Bever, sera quant à elle fermée. Les conducteurs désirant emprunter cette sortie seront invités à faire demi-tour via l'échangeur de Strombeek.

Enfin, des travaux majeurs sont également prévus sur l'autoroute E40, en direction de Bruxelles. Les deux voies seront fermées dans la nuit de vendredi à samedi, au niveau de la sortie 17 (Grand-Bigard). Cette fermeture permettra d'effectuer des travaux d'asphaltage sur une portion d'environ 1 kilomètre, jusqu'à la frontière avec la Région bruxelloise. La circulation en direction de la capitale sera déviée via l'échangeur de Zellik. Les usagers devront effectuer un demi-tour à cet endroit et emprunter ensuite des routes locales pour poursuivre leur trajet. Des panneaux de signalisation appropriés et des équipes sur le terrain seront présents pour guider les automobilistes et minimiser les difficultés. Les autorités recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements en tenant compte de ces fermetures temporaires et de prévoir des itinéraires alternatifs si nécessaire. Il est également conseillé de se tenir informé des dernières mises à jour concernant les travaux et les déviations en consultant les sites web officiels et les bulletins d'information routière.





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