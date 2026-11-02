Impôts et cotisations sociales : comment financent-ils l'État belge en 2024

Analyse détaillée du financement de l'État belge par l'IPP, la TVA et les cotisations sociales. Comprendre la fiscalité, la redistribution des richesses et l'impact sur les inégalités en Belgique.

L'économie belge repose sur un système de prélèvements obligatoires complexe qui assure le fonctionnement des services publics et la protection sociale des citoyens. Pour comprendre les mécanismes financiers qui régissent le pays, il est essentiel de distinguer les impôts directs et indirects des cotisations sociales. Ces différents leviers permettent à l'État de collecter des ressources massives, garantissant ainsi la cohésion sociale et le financement des infrastructures nationales.

Le rôle triple de l'impôt dans l'économie

L'impôt constitue la pierre angulaire du budget de l'État belge, servant à la fois à financer les services publics, à redistribuer les richesses et à orienter les comportements de consommation. Magali Verdonck, docteure en économie et coordinatrice scientifique au DULBEA, le département d'économie appliquée de l'ULB, souligne que cette collecte d'argent est fondamentale pour la société. Le premier objectif est de rassembler les moyens nécessaires pour fournir des services bénéficiant à l'ensemble de la population, tels que les routes, la police et la Défense.

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Ensuite, l'impôt joue un rôle crucial dans l'organisation d'une redistribution des revenus des plus riches vers les plus défavorisés, visant à maintenir une cohésion sociale essentielle au bien-être collectif. Enfin, il sert d'outil de régulation pour guider les actions individuelles, décourageant certaines consommations jugées néfastes, comme celles liées aux produits polluants, au tabac ou à l'alcool.

IPP et TVA : les piliers du budget de l'État

Les deux taxes les plus importantes pour le trésor public sont l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe sur la valeur ajoutée. Pour l'IPP, les recettes annuelles atteignent près de 67 milliards d'euros, représentant 22 % des recettes annuelles de l'État. La TVA et l'ensemble des taxes touchant la consommation, telles que les accises, génèrent environ 47 milliards d'euros par an, soit 15 % des recettes de l'État. Ensemble, ces deux prélèvements rapportent plus d'un tiers du budget total de l'État.

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La TVA est payée par le citoyen plusieurs fois par jour, parfois sans qu'il s'en rende compte, sur chaque produit, abonnement ou service. Les taux appliqués varient entre 6 %, 12 % et 21 %. Sur un pain à 2 euros, 12 centimes vont dans les caisses de l'État. Sur un jean à 50 euros, près de 8,50 euros sont prélevés au titre de la TVA. Ces chiffres illustrent l'omniprésence de cet impôt indirect dans la vie quotidienne des Belges.

La cotisation sociale : une logique distincte de l'impôt

Le budget de l'État est complété de manière importante par un troisième prélèvement qui n'est pourtant pas un impôt : la cotisation sociale. Payée davantage par les employeurs, qui versent 62 milliards, que par les travailleurs, qui en contribuent à hauteur de 33,5 milliards, ce sont près de 100 milliards d'euros par an, soit un tiers des recettes de l'État. Ces cotisations sont très différentes des impôts, aussi bien dans leur logique que dans leur exécution et leur objectif.

La Sécurité sociale, créée en 1944 après la deuxième guerre mondiale pour protéger les travailleurs en cas de maladie, de pension ou de chômage, repose sur une logique d'assurance. Vous cotisez, vous obtenez un droit. À l'origine, la Sécurité sociale finançait même les congés payés et les allocations familiales. Aujourd'hui encore, cotiser permet de s'ouvrir des droits à la pension, à un revenu en cas de maladie ou au remboursement des soins. Contrairement à l'impôt dont l'État décide seul comment il le dépense, la cotisation sociale ouvre mécaniquement des droits à celui qui les paie.

Une efficacité fiscale basée sur des bases imposables larges

Il n'est pas étonnant que les prélèvements sur le travail et la TVA soient ceux qui rapportent le plus à l'État, selon l'économiste Magali Verdonck. D'une part, il s'agit de bases imposables très larges, car le nombre de travailleurs et de consommateurs est très élevé en Belgique. Un petit pourcentage d'impôt rapporte très vite beaucoup d'argent à l'État, ce qui en fait un impôt très efficace. D'autre part, à la différence du capital qu'on peut déplacer facilement si l'impôt est trop élevé, on ne peut pas aussi facilement consommer ou travailler à l'étranger pour éviter l'impôt.

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Cette réalité économique fait que la charge fiscale retombe principalement sur les épaules de ceux qui n'ont ou peu de revenus du capital, et qui ne peuvent pas déplacer leurs revenus du travail ou consommer autrement pour éviter l'impôt. Autre différence fondamentale avec l'IPP, l'impôt sur les revenus du travail, la cotisation sociale n'est pas progressive. C'est, à quelques exceptions près, le même taux pour tout le monde, ce qui marque une rupture avec la logique de progressivité fiscale.

L'indice de Gini : une preuve de la redistribution réussie

Le deuxième rôle de l'impôt est donc de réduire les inégalités, comme l'expliquait Magali Verdonck. Pour évaluer l'efficacité de cette redistribution, un groupe d'une quinzaine d'économistes belges a publié une analyse dans le livre intitulé Inégalités et redistribution en Belgique. Ils débutent leur analyse par un indicateur des inégalités de revenus utilisé partout dans le monde : l'indice de Gini. Il s'agit d'une échelle de 0 à 100, dans laquelle à 0, tout le monde reçoit le même revenu et à 100, une seule personne reçoit tout.

Entre l'égalité absolue, à 0, et l'inégalité absolue, à 100, l'indice de Gini belge est donc l'un des meilleurs d'Europe, après la Slovaquie. Ce résultat indique une très bonne répartition des revenus, ou de faibles inégalités, dans notre pays. Il démontre que malgré une cotisation sociale non progressive, le système fiscal global, combinant impôts progressifs et dépenses publiques ciblées, parvient à limiter les écarts de revenus de manière significative par rapport aux standards européens.