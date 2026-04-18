Iñaki Urdangarin brise le silence : L'ex-star du handball raconte sa chute

Pour la première fois, Iñaki Urdangarin, ancien héros du handball espagnol et figure centrale de l'affaire Nóos, témoigne de son expérience en prison, de sa chute et de la perte de l'amour de sa vie. Un récit historique d'un membre de la famille royale européenne incarcéré.

C'est une parole rare, presque inédite, que celle d' Iñaki Urdangarin . L'ancien héros du handball espagnol, aujourd'hui figure centrale de l'affaire Nóos qui a secoué la monarchie espagnole, a décidé de sortir du silence pour raconter ses années derrière les barreaux. Un témoignage d'autant plus exceptionnel qu'il s'agit, à ce jour, du seul proche d'une famille royale européenne à avoir connu l'incarcération.

Dans ce récit introspectif, Urdangarin partage pour la première fois l'enfermement, la chute vertigineuse, la profonde honte ressentie, et surtout, la douloureuse perte de l'amour de sa vie. Avant le scandale, la trajectoire d'Iñaki Urdangarin semblait tracée vers la gloire et l'admiration. Sur les terrains de handball, il s'est illustré comme un athlète d'exception, portant haut les couleurs de l'Espagne avec deux médailles olympiques décrochées en 1996 et 2000. Cette réussite sportive s'est conjuguée à un mariage en 1997 avec l'infante Cristina, fille du roi Juan Carlos, le propulsant au rang de gendre idéal. Il incarnait alors une figure publique rayonnante, synonyme de succès, de discipline et de mérite, admiré par beaucoup et perçu comme l'un des visages les plus populaires de l'entourage royal. Sa vie semblait incarner la réussite et la perfection, un rêve éveillé qui allait pourtant connaître un réveil brutal. La chute a commencé après sa carrière sportive, lorsqu'il s'est lancé dans le monde institutionnel en co-fondant l'Institut Nóos. Présenté comme une organisation à but non lucratif visant à promouvoir le sport, l'institut a rapidement attiré les soupçons de la justice. Thomas de Bergeyck, spécialiste des monarchies, explique que les enquêteurs ont rapidement découvert un système bien rodé, où l'institut aurait servi de façade pour détourner des fonds publics. D'importantes sommes auraient été versées par des collectivités, notamment aux Baléares et à Valence, pour des prestations jugées largement surfacturées. Les accusations portées contre Urdangarin sont lourdes : détournement de fonds publics, trafic d'influence, fraude fiscale, et blanchiment d'argent. L'idée que son statut royal aurait facilité l'obtention de ces contrats a particulièrement marqué les esprits et contribué à sa condamnation. En 2018, la sentence tombe : cinq ans de prison ferme. Urdangarin est placé à l'isolement pour des raisons de sécurité, une mesure qui accentue l'isolement et le poids de sa nouvelle réalité. Dans ses confidences, il décrit le choc de l'entrée en prison comme une porte qui se ferme et un monde qui s'écroule. Les premiers mois sont décrits comme particulièrement éprouvants, marqués par les larmes, le sentiment de sombrer et l'aveu de ne pas avoir su gérer ses émotions. Pour traverser cette épreuve, l'ancien sportif a tapissé sa cellule de photos de ses enfants, un moyen de se raccrocher à l'espoir. Il a également profité de cette période pour se lancer dans un master en psychologie, cherchant à comprendre les mécanismes de l'esprit humain et peut-être, à mieux se comprendre lui-même. Il évoque également la bienveillance inattendue du personnel pénitentiaire, dont le soutien l'aurait aidé à tenir debout. Au cœur de son récit, ses enfants demeurent un pilier inébranlable. Iñaki Urdangarin assure qu'ils ne l'ont jamais abandonné et confie être devenu, à leur contact, un homme transformé : moins autoritaire, plus à l'écoute. Cette relation filiale a été sa bouée de sauvetage dans les profondeurs de sa détention. L'autre grande blessure qu'il évoque est sans conteste sa séparation d'avec l'infante Cristina. Il parle d'elle comme de l'un des amours de sa vie et exprime un profond regret. Après l'épreuve de la prison, ce divorce représente pour lui une seconde condamnation, une nouvelle épreuve qui vient alourdir le poids de sa chute. Aujourd'hui, Iñaki Urdangarin mène une existence plus discrète, loin de l'éclat des palais et des mondanités, aux côtés d'Ainhoa Armentia. Avec la publication de ses mémoires, il a choisi de reprendre le contrôle de son histoire, de raconter publiquement l'envers du décor de sa chute spectaculaire. Ce témoignage est une tentative de réappropriation de son propre récit, une manière de faire face à son passé et de tenter de reconstruire son avenir, loin des projecteurs qui l'ont tant exposé, puis jugé. L'histoire royale de Thomas de Bergeyck est à retrouver chaque samedi sur bel RTL, et en podcast à tout moment, pour ceux qui souhaitent approfondir les récits des coulisses des monarchies





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