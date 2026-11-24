Aerospacelab devient Ectro avec l'inauguration de sa Mégafactory à Charleroi. Ce site de 20 000 m² produit 500 satellites annuels pour IRIS², créant des emplois d'ici 2027.

L'inauguration officielle de la Mégafactory a eu lieu ce 24 novembre 2026 à Charleroi, marquant un tournant majeur pour l'industrie spatiale européenne. Cette infrastructure massive, présentée comme la plus grande usine de production de satellites du continent, a été ouverte en présence d'une délégation importante de représentants politiques, économiques et institutionnels. L'objectif affiché est de répondre à la demande croissante liée au programme européen IRIS² et de consolider l'autonomie industrielle de l'Europe dans le secteur spatial.

Capacités industrielles et investissement financier

Ce nouveau complexe s'étend sur une superficie totale de 20 000 m², dont une partie spécifique est dédiée à la production. Plus précisément, 7 000 m² sont consacrés aux lignes de fabrication, tandis que 4 000 m² sont occupés par des salles blanches ultra-contrôlées nécessaires aux assemblages de précision. L'investissement total dans ce projet s'élève à environ 100 millions d'euros, reflétant la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de l'entreprise.

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Les capacités de production prévues sont ambitieuses, avec une capacité conçue pour concevoir jusqu'à 500 satellites par an. La production industrielle proprement dite devrait commencer dès le mois de janvier prochain. Cette cadence de production vise à satisfaire les contrats récemment attribués à l'entreprise et à anticiper les besoins futurs du marché spatial international.

Stratégie d'expansion et création d'emplois

Le recrutement et l'emploi constituent des piliers centraux de ce projet industriel. À court terme, environ 500 personnes devraient travailler sur le site de Charleroi. L'entreprise a fixé pour objectif ambitieux d'atteindre un millier d'emplois d'ici la fin de l'année 2027. Cette création massive d'emplois qualifiés s'inscrit dans une dynamique de retombées économiques locales et régionales importantes.

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Le fondateur et CEO de l'entreprise, Benoît Deper, a expliqué que cette décision découlait d'une volonté simple : anticiper la croissance plutôt que de la subir. Lors des précédents cycles de développement, les installations de l'entreprise sont devenues insuffisantes avant même d'être pleinement opérationnelles. Cette contrainte structurelle a poussé le dirigeant à concevoir une infrastructure beaucoup plus grande pour éviter les goulets d'étranglement futurs.

Grégoire Dupuis, CEO de Carbon, anciennement Sambrinvest, partenaire financier du projet, a rappelé que l'aventure s'est construite autour d'une ambition commune. Il a souligné que le développement à Charleroi de la plus grande usine de satellites du continent répondait à une vision stratégique à long terme. Les terrains nécessaires à l'implantation avaient été acquis en 2022, avant même l'obtention des autorisations administratives et la mobilisation des financements définitifs.

Contexte politique et écosystème spatial belge

L'inauguration a servi de vitrine pour mettre en lumière le poids croissant du secteur spatial en Belgique. La ministre fédérale en charge de la Politique scientifique, Vanessa Matz, a rappelé que le pays compte plus de 110 entreprises actives dans ce domaine. Elle a également insisté sur la présence d'équipes de recherche réparties dans neuf universités différentes, soulignant les enjeux d'autonomie stratégique européenne liés aux infrastructures spatiales critiques.

Le ministre wallon de l'Économie, Pierre-Yves Jeholet, a salué cette inauguration comme le résultat d'une audace entrepreneuriale et d'une prise de risque calculée. Il a mis l'accent sur les retombées positives en matière d'emplois stables et d'innovation technologique pour la région. Ces discours officiels confirment le soutien institutionnel fort porté à l'écosystème spatial wallon et national.

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Rebranding stratégique vers Ectro

Cette journée a également marqué un changement d'identité majeur pour l'entreprise. À partir du 30 novembre, Aerospacelab deviendra officiellement Ectro. Benoît Deper a justifié ce nouveau nom par la volonté de mettre fin aux fréquentes erreurs de prononciation ou d'écriture liées à l'ancien nom. Le terme Ectro fait référence à l'ectropie, présenté comme l'inverse de l'entropie.

Dans cette philosophie, l'entropie symbolise le désordre, tandis que l'ectropie représente l'ordre et l'organisation. Le dirigeant y voit une manière de refléter la philosophie de l'entreprise, entièrement tournée vers l'efficacité et la simplification de projets industriels complexes. Cette nouvelle identité doit accompagner la nouvelle phase industrielle de l'entreprise.

Pour Benoît Deper, cette Mégafactory représente l'aboutissement de huit années de développement, mais aussi le début d'une nouvelle étape. Michael Marichal, responsable des opérations, a précisé que l'entreprise mise sur une forte intégration verticale de sa production. Une grande partie des équipements est conçue, assemblée et testée en interne, permettant de mieux maîtriser les délais, les coûts et les processus industriels.

Malgré cette réussite, Benoît Deper a affirmé que la Mégafactory est déjà trop petite au regard des ambitions futures. Le CEO a indiqué qu'il travaillait activement sur de nouveaux projets d'expansion. Ces nouveaux développements devraient être dévoilés dans les prochains mois, confirmant que l'entreprise prévoit de continuer son mouvement de croissance à Charleroi.