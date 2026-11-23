La RTBF couvre l'inauguration du KANAL à Bruxelles avec VivaCité, La Première et Tipik. Découvrez les programmes culturels et les interventions des personnalités.

L'ouverture du KANAL marque un moment charnière pour la scène culturelle bruxelloise, et la Radiotélévision belge de la Communauté Française ( RTBF) a conçu une stratégie de couverture médiatique ambitieuse pour accompagner cet événement majeur. Les équipes des antennes VivaCité, La Première et Tipik ont pris leurs quartiers directement au sein de ce nouvel édifice emblématique, afin d'offrir au public une immersion totale dans l'atmosphère de l'inauguration.

Couverture radiophonique et télévisuelle sur place

La stratégie de la RTBF repose sur une présence physique concrète des journalistes et animateurs au cœur du musée. Cette approche vise à capturer l'essence même de l'événement, en restant au plus près des visiteurs et des acteurs qui font vivre ce lieu culturel dès son ouverture. Les équipes ne se contentent pas de rapporter les faits depuis un studio éloigné ; elles sont intégrées à la dynamique du site pour en transmettre l'émotion et les détails en temps réel.

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Programmation musicale et découvertes culturelles

La matinée est ouverte sur une note musicale avec une émission spéciale consacrée aux histoires cachées derrière les chansons. Cette programmation s'aligne sur la vocation du lieu, qui abrite le plus grand musée de la musique de Belgique, allant de l'instrument port du seizième siècle aux œuvres contemporaines. Laure Watrin, figure connue de l'antenne, est présente sur les lieux pour guider le public à travers les coulisses et les espaces architecturaux du KANAL, offrant ainsi une perspective unique sur la conception de ce nouvel espace culturel.

Focus sur les personnalités et l'ambition du musée

Le programme s'oriente ensuite vers la découverte et la curiosité, en donnant la parole aux voix et aux regards qui constituent la richesse de ce nouvel espace. La RTBF mobilise La Première pour accueillir des personnalités et des invités de marque, venus raconter KANAL sous toutes ses coutures. Ces interventions permettent de détailler l'ambition du projet et de mesurer l'impact de cette ouverture sur le paysage culturel bruxellois, en soulignant l'enjeu majeur de cette nouvelle institution.

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Climax télévisuel et héritage du Centre Pompidou

La soirée est quant à elle confiée à Tipik, qui assure le relais avec son énergie propre et son ton décalé bien identifié. Cette partie de la couverture vise à prolonger les festivités et à faire vibrer le KANAL au rythme de la chaîne, assurant ainsi une continuité dans l'attention médiologique portée à l'événement. La couverture met également en lumière le lien entre le KANAL et le Centre Pompidou, rappelant que cet espace s'inscrit dans une lignée artistique majeure et constitue une étape clé de l'identité culturelle de la capitale belge.

Interaction avec le public et actualités futures

La RTBF encourage activement son auditoire et sa chaîne de téléspectateurs à s'inscrire pour suivre l'actualité culturelle qui leur ressemble. Cette invitation à l'engagement vise à créer une communauté autour des événements présentés par les différentes antennes. L'objectif est de maintenir une connexion forte avec le public au-delà de la journée d'inauguration, en intégrant les utilisateurs dans le récit continu des innovations culturelles qui façonnent l'avenir du secteur à Bruxelles.