Ouverture du Kanal-Centre Pompidou à Bruxelles samedi. Le site de 40.000 m² dans l'ancien garage Citroën accueille des milliers de visiteurs avec 13.000 m² d'espaces publics gratuits.

Le site Kanal-Centre Pompidou a officiellement ouvert ses portes ce samedi, attirant des milliers de visiteurs dans l'ancien garage Citroën à Bruxelles. L'établissement, qui s'étend sur 40.000 m², mêle désormais musée, architecture et espaces publics dans un lieu emblématique de la capitale belge.

Un afflux massif dès la première journée

La fréquentation s'est fait sentir immédiatement à la station de métro Yser et dans les rues avoisinant le nouveau centre d'art contemporain et d'architecture. Le public a investi les vastes espaces avec enthousiasme, confirmant l'engouement pour cette nouvelle institution culturelle majeure.

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Malgré l'affluence notable, les 40.000 m² de l'ancien garage Citroën permettent à chacun de trouver sa place. L'installation abrite un musée d'art moderne et contemporain ainsi qu'un centre d'architecture, offrant une diversité d'expériences au sein d'un même complexe.

Espaces gratuits et programmation bilingue

Kanal met à disposition du public 13.000 m² d'espaces publics intérieurs accessibles gratuitement. Cette politique d'ouverture vise à rendre la culture accessible au plus grand nombre, indépendamment du statut social ou du budget disponible pour les expositions payantes.

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À l'intérieur du bâtiment, le français et le néerlandais se mêlent à l'anglais, à l'allemand, à l'italien et à d'autres langues. Cette diversité linguistique reflète la vocation internationale de l'institution et son ancrage dans un contexte bruxellois multiculturel.

Les visiteurs peuvent observer les différentes langues en usage dans les espaces communs, créant une atmosphère cosmopolite unique. L'objectif est de favoriser les échanges et la découverte culturelle dans un environnement multilingue qui correspond à la réalité de la ville.

Activités pour enfants et espaces de détente

L'espace réservé aux enfants a été pris d'assaut par les jeunes visiteurs et leurs parents. Les plus petits courent, crient et dévalent le toboggan, tandis que leurs parents assemblent des formes en mousse pour stimuler la créativité des enfants dans un cadre sécurisé et ludique.

L'atelier Kapla, célèbre jeu de construction en bois, n'ouvrira que dimanche, au grand regret d'un petit garçon présent lors de l'inauguration. Cette restriction temporaire souligne la nécessité de planifier la visite pour profiter de toutes les animations prévues pour les familles.

Dans la bibliothèque, certains parcourent longuement les rayonnages pour découvrir les ouvrages disponibles. D'autres travaillent déjà, ordinateur ouvert et écouteurs aux oreilles, utilisant les installations comme un espace de coworking calme et inspirant.

Expériences variées sur le toit-terrasse

Plusieurs visiteurs se sont installés dans les fauteuils et sur les banquettes tournées vers le canal de Charleroi. Ils profitent de la vue et de l'ambiance pour discuter autour d'un verre ou simplement observer l'animation environnante.

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Sur le rooftop, dont les courbes et le bois évoquent le pont d'un bateau, le froid n'a pas découragé les visiteurs. La vue sur Bruxelles n'est pas vertigineuse, mais attire les curieux souhaitant profiter d'une perspective différente sur la ville.

Beaucoup se disent impressionnés et agréablement surpris par l'ampleur du projet. Une remarque revient toutefois : le bâtiment est si vaste qu'une seule visite ne suffit pas pour en explorer toutes les facettes et comprendre l'ensemble des propositions artistiques et architecturales.

Occupation future et test grandeur nature

Certains s'interrogent aussi sur l'occupation future des espaces encore vides au sein du complexe. Cette question souligne la dimension évolutive du projet et la volonté de Kanal-Centre Pompidou de développer continuellement son offre culturelle.

Une personne de Kanal s'est réjouie de voir le public s'approprier les lieux dès cette première journée. L'accueil chaleureux des visiteurs confirme l'ancrage du projet dans le tissu social et culturel bruxellois.

Le véritable test commencera mercredi, lorsque les festivités seront terminées. Cette période marquera le début de la programmation régulière et permettra d'évaluer la fréquentation en dehors de l'effet d'inauguration. Le succès de ce samedi annonce une saison culturelle riche pour l'institution.