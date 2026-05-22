Incabace dans les règles de l'ordre du jour : les débats politiques au parlement bruxellois

Les interactions politiques au parlement bruxellois ont entraîné une série de prises de parole et des votes chaotiques. La séance plénière a été interrompue avant l'heure pour permettre aux députés d'évoquer et voter sur des propos de résolution de l'opposition, une ordonnance, questions orales d'actualité, les votes, et beaucoup d'éléments classiques lors d'une modification de l'ordre du jour de la séance plénière.

Les propositions de résolution de l'opposition, une ordonnance et questions orales d'actualité. Les votes et beaucoup de classique. La suspension de séance avant 13h, aucun point de l'ordre du jour n'avait été évoqué.

Zakia Khattabi, chef de groupe Ecolo, a demandé une modification de l'ordre du jour, comme le règlement lui le permet, une pratique courante. Elle souhaite la prise en considération de trois textes et leur prise en compte urgente. Ecolo met sur la table une demande de motion en conflit d'intérêts concernant l'augmentation du minerval lors de la prochaine rentrée académique. Le MR absent, accusé par Ecolo...

Les libéraux flamands d'Anders proposent également la mise en place d'une commission d'enquête sur le secteur des logements sociaux. Ecolo est soutenu par Défi et le PTB. Dans la majorité, le MR valide la proposition d'Anders. Les Engagés soutiennent une commission d'enquête et demandent la suspension de leur poste de président du Foyer.

Le PS estime qu'une commission d'enquête n'est pas nécessaire. Elles ont entraîné des prises de paroles, des votes chaotiques... En fin de séance enfin l'urgence n'a pas été retenue concernant le Foyer anderlechtois. La Commission des Affaires générales s'en saisira le lundi 1er juin prochain





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