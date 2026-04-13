Incendie à l'hôpital Épicura d'Ath : Pas de blessés ni d'intoxiqués

Un incendie s'est déclaré dans une chambre de l'hôpital Épicura à Ath durant la nuit. Le service des urgences a été partiellement évacué par précaution. Les pompiers sont intervenus rapidement et ont maîtrisé le feu. Aucun blessé ni intoxiqué n'est à déplorer.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'hôpital Épicura, situé au centre d' Ath . L'alerte a été donnée vers 00h35, nécessitant l'intervention rapide des services de secours de Wallonie picarde. Une autopompe et un véhicule de commandement, dépêchés depuis la caserne de Rebaix ( Ath ), se sont immédiatement rendus sur les lieux. L'incendie, d'origine accidentelle, s'est déclaré dans une chambre où un patient a mis le feu à son matelas.

La promptitude des pompiers et les mesures de sécurité en place ont permis de limiter les dégâts et d'éviter des conséquences plus graves. Les équipes de secours ont travaillé efficacement pour maîtriser les flammes et s'assurer de la sécurité des personnes présentes. Par mesure de précaution, le service des urgences, qui est divisé en compartiments, a été partiellement évacué. Le compartiment affecté par l'incendie a été transféré vers une autre salle afin de garantir la continuité des soins et la sécurité des patients. Les autres services de l'hôpital n'ont pas été impactés par l'incident, permettant ainsi de maintenir les activités médicales habituelles. Les services de secours ont confirmé qu'aucun membre du personnel médical, ni aucun patient, n'a été intoxiqué ou blessé lors de l'incendie. Cette information souligne l'efficacité des mesures d'évacuation et de sécurité mises en œuvre par l'hôpital. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 03h00 du matin pour assurer le refroidissement des lieux et s'assurer qu'il n'y avait aucun risque de reprise de feu. L'enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident et évaluer les dégâts matériels. Les autorités compétentes vont collaborer avec l'hôpital pour évaluer les mesures à prendre afin d'éviter que ce genre d'incidents ne se reproduise à l'avenir. L'incendie, bien que limité, a causé une certaine inquiétude et nécessité une réponse coordonnée des services de secours, démontrant ainsi l'importance de la préparation et de la collaboration inter-services dans la gestion des situations d'urgence. L'hôpital Épicura a, de son côté, exprimé sa gratitude aux pompiers et aux services de secours pour leur intervention rapide et efficace. L'établissement se concentre maintenant sur le retour à la normale et l'amélioration de la sécurité





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