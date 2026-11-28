Un incendie ravage une partie de l'Hôtel de ville de Namur, où deux ailes sont complètement détruites. Un périmètre de sécurité est établi autour du bâtiment.

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit dans une partie de l'Hôtel de ville de Namur, en plein centre de la capitale wallonne. Selon les informations recueillies, deux ailes de ce bâtiment sont complètement détruites.

À l'heure de cette publication, le feu est sous contrôle mais n'est pas encore maîtrisé. Les pompiers luttent actuellement contre une éventuelle propagation vers le bâtiment voisin d'Ethias, tandis qu'un périmètre de sécurité a été établi.

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Origine du feu et déroulement des opérations

Le sinistre s'est déclaré dans la partie en travaux de l'Hôtel de ville, située rue des Dames Blanches, et son origine reste pour l'instant inconnue.

Selon les premiers éléments, le foyer serait parti du deuxième étage avant de se propager au troisième étage et aux niveaux supérieurs. Les autorités n'ont pas encore établi les causes précises du départ de feu.

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Pour combattre les flammes, la zone de secours Dinaphi a engagé 60 pompiers, sept autopompes, trois auto-échelles, trois citernes et un drone venu en renfort. Malgré ces moyens, le feu n'est pas encore maîtrisé.

Alerte à la population et mesures de sécurité

Les habitants du voisinage ont reçu un message Be-Alert leur demandant de garder portes et fenêtres fermées jusqu'à nouvel ordre. Cette consigne reste valable tant que la situation n'est pas stabilisée.

Le périmètre de sécurité établi autour du site vise à protéger les riverains et à faciliter l'intervention des secours. Les hommes du feu concentrent leurs efforts sur le bâtiment voisin d'Ethias afin d'empêcher une éventuelle propagation.

Rotations des équipes et suite des opérations

Face à la durée de l'intervention, du personnel supplémentaire a été appelé en renfort pour assurer les rotations des pompiers engagés sur le sinistre. Cette organisation permet de relayer les équipes déployées dans un bâtiment où le feu s'est étendu sur plusieurs étages.

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Les informations disponibles à ce stade ne précisent ni bilan humain ni calendrier de reprise pour l'Hôtel de ville. Les prochaines mises à jour devraient porter sur la maîtrise complète du feu, l'évaluation des dégâts et la recherche de l'origine du sinistre.