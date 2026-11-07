Incendie à l'Intermarché de Gilly : fermeture du magasin

Un feu dans le local technique de l'Intermarché de Gilly a nécessité l'intervention de dix pompiers de Charleroi ce samedi matin.

Les services d'incendie de la ville de Charleroi ont dû intervenir en urgence cette nuit pour éteindre un incendie qui s'est déclaré au sein de l'hypermarché Intermarché situé dans la commune de Gilly. Le sinistre, originaire du local technique, a provoqué un important dégagement de fumée qui a nécessité une mobilisation rapide des secours sur le site commercial.

Détails de l'intervention des pompiers de Charleroi

L'appel concernant cet incident majeur est parvenu aux casernes de Charleroi à 2 heures 30 du matin, signalant un danger potentiel lié à la fumée qui envahissait les lieux. Une équipe de secours composée spécifiquement de dix pompiers a été dépêchée immédiatement sur les lieux pour sécuriser la zone et contenir les flammes dans le local technique où le feu avait pris naissance.

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Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés sur place, ils ont constaté que la fumée se répandait largement, créant une situation critique nécessitant une intervention technique précise pour assurer la sécurité du bâtiment et des environs. L'opération de mise en sécurité et d'extinction a duré plusieurs heures, les équipes travaillant méthodiquement pour identifier la source exacte et éliminer tout risque de propagation.

Conséquences pour le commerce Intermarché de Gilly

En raison de l'ampleur de l'incident et des mesures de sécurité nécessaires après un tel sinistre, le magasin Intermarché de Gilly ne pourra pas accueillir sa clientèle ce samedi, interrompant ainsi ses activités commerciales habituelles. Cette fermeture exceptionnelle vise à permettre une vérification complète de l'intégrité des installations après le passage des flammes et de la fumée.

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L'incendie qui avait débuté dans le local technique a finalement été entièrement maîtrisé et éteint vers 5 heures 30 du matin, marquant la fin de l'alerte pour les services de secours qui sont ensuite retournés à leurs casernes. Le personnel de l'hypermarché fait face à une journée sans ouverture, devant attendre que les autorités et les experts techniques donnent le feu vert pour la réouverture.

Bilan et suite des opérations de sécurisation

Le bilan humain semble être léger, aucune victime n'ayant été signalée parmi le personnel ou les clients présents lors de l'alerte nocturne, mais les dégâts matériels au niveau des installations électriques et techniques nécessiteront des réparations. La fermeture temporaire du commerce illustré par cet événement souligne la vulnérabilité des infrastructures face aux risques techniques imprévus.

Les enquêteurs et les techniciens des services de secours procèdent maintenant aux vérifications post-incendie pour déterminer les causes exactes du départ de feu dans le local technique. La réouverture du commerce dépendra de la fin de ces expertises et des travaux de remise en état des installations concernées, dans l'attente d'un nouveau calendrier d'activité annoncé par la direction.