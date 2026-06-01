Un important incendie s'est déclaré dans une société de mazout à Rebecq, dans le Brabant wallon. Une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde, suscitant de nombreux signalements. Un bus LETEC rempli d'enfants opère une manœuvre dangereuse au-dessus du ring : 'Il a freiné brusquement, à quelques centimètres de la rambarde'. Les caisses sont vides sauf pour le portefeuille des ministres : Fernand se demande si les politiques aussi se 'serrent la ceinture'. Lyhanna, 11 ans, est recherchée depuis vendredi : un suspect en garde à vue, il est papa d'une amie de la fillette.

Un important incendie s'est déclaré dans une société de mazout à Rebecq, dans le Brabant wallon. Une épaisse fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde, suscitant de nombreux signalements.

Un bus LETEC rempli d'enfants opère une manœuvre dangereuse au-dessus du ring : 'Il a freiné brusquement, à quelques centimètres de la rambarde'. Les caisses sont vides sauf pour le portefeuille des ministres : Fernand se demande si les politiques aussi se 'serrent la ceinture'. Lyhanna, 11 ans, est recherchée depuis vendredi : un suspect en garde à vue, il est papa d'une amie de la fillette





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