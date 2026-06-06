Un incendie suspect sur un site de recyclage à Seraing, le remboursement record pour des victimes de phishing, la réforme des pensions contestée, et des manifestations contre le décret programme en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un tour d'horizon des actualités belges et internationales.

Un important incendie a ravagé le site de recyclage Renewi à Seraing dans la nuit de lundi à mardi. Vers minuit, les flammes se sont déclarées sur un amoncellement de bois, mobilisant une trentaine de pompiers pendant plusieurs heures pour maîtriser le brasier.

Bien que les fumées générées ne soient pas considérées comme toxiques pour les populations environnantes, l'ampleur du sinistre a nécessité la fermeture de la zone et la surveillance étroite des secours. Les premiers éléments de l'enquête, notamment l'examen des caméras de surveillance du site, semblent indiquer une origine criminelle. Un individu a été repéré sur les images au moment où le feu a pris, orientant les investigations vers une piste malveillante plutôt qu'accidentelle.

Les autorités poursuivent leurs auditions pour identifier le suspect et déterminer les motivations derrière cet acte. Dans une affaire distincte, un couple de nonagénaires a obtenu gain de cause après avoir été victime d'une escroquerie par phishing. Le tribunal a ordonné le remboursement intégral de 50 000 euros dérobés de leur compte bancaire.

Ce jugement pourrait établir un précédent significatif dans la lutte contre les cyberarnaques ciblant les personnes âgées, en renforçant l'obligation des institutions financières à mieux protéger leurs clients vulnérables. La décision souligne la responsabilité des banques dans la sécurisation des transactions et l'importance de la vigilance face aux tentatives d'hameçonnage. Parallèlement, le paysage politique francophone est agité par la réforme des pensions.

Sauf parmi les électeurs du Mouvement Réformateur (MR), l'opinion générale est que la réforme ne va pas dans la bonne direction. Les critiques portent sur l'augmentation de l'âge légal de la retraite et la complexité des ajustements proposés. De nombreux citoyens et organisations syndicales estiment que le projet néglige les réalités du marché du travail et le vieillissement de la population. Ce mécontentement se traduit par des manifestations régulières et un débat parlementaire intense au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sur le plan international, un nourrisson de sept mois a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne. L'armée israélienne a reconnu avoir visé un véhicule, mais affirme qu'il transportait des combattants.

Cependant, des sources locales indiquent qu'il s'agissait de civils, incluant l'enfant. Cet incident relance les discussions sur la protection des non-combattants dans les zones de conflit et la conduite des opérations militaires dans des environnements densément peuplés. En France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a présenté ses excuses à la famille de Lyhanna, une adolescente victime d'un homicide, au nom de la Justice.

Il a reconnu que l'institution judiciaire n'a pas su protéger la jeune fille malgré des signalements antérieurs. Ces excuses interviennent après la découverte du corps de Lyhanna et l'arrestation d'un suspect. La déclaration soulève des questions sur l'efficacité des mécanismes de protection de l'enfance et la coordination entre services. Le groupe liégeois "Place des grands hommes" a annoncé l'annulation de sa tournée estivale.

Le chanteur, qui interprète le répertoire de Patrick Bruel, explique ne plus avoir l'envie de monter sur scène pour défendre ce répertoire. Cette décision met fin à un projet qui avait rencontré un certain succès dans la région, laissant les fans sans possibilité de voir le spectacle prévu. Un bras de fer oppose les écoles au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant l'organisation des examens de fin d'année.

Les établissements scolaires réclament plus de souplesse et des adaptations face aux perturbations de l'année scolaire, tandis que le ministre insiste sur le maintien des échéances. La tension culmine avec des menaces de boycott de la part de certains enseignants. Près de 2000 enseignants et élèves ont manifesté à Liège contre le décret programme, scandant "Engagés : dégagez !

". Ils protestent contre les réformes éducatives et promettent de nouvelles actions. La manifestation a été émaillée de heurs avec la police, qui a fait usage d'un canon à eau pour disperser des groupes perturbateurs dans le centre-ville. À Bruxelles, des jeunes se sont rassemblés pour dénoncer le vote du même décret-programme.

La police est intervenue avec un canon à eau pour disperser la foule, illustrant la montée des tensions autour des politiques éducatives. En principauté de Monaco, un article historique revenant sur le rôle de Charlotte de Monaco dans le maintien des Grimaldi au pouvoir a suscité des réactions. On y rappelle que Charlotte, bien que fille naturelle et donc considérée comme illégitime à l'époque, a permis à la famille de conserver la souveraineté par son mariage et ses descendants.

Cette analyse met en lumière les enjeux de légitimité dans les monarchies





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