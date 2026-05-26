Incendie à Tubize : habitants confinés ou évacués, écoles fermées… Un hélicoptère et des camions-citernes appelés en renfort pour venir à bout des flammes

Un incendie s’est déclaré dans le Brabant wallon, près de Tubize ce lundi aux alentours de midi. Le plan d’urgence communal a été déclenché, les riverains évacués et tous les habitants de la ville sont invités à rester chez eux, portes et fenêtres fermées en raison de la toxicité des fumées. Si l’incendie est circonscrit, les pompiers vont passer la nuit sur les lieux et les riverains ne pourront pas regagner leur domicile ce lundi soir. "Ça peut persister plusieurs jours" : quels dangers suite aux émanations de fumées toxiques de l’incendie de Tubize ?

Un incendie s’est déclaré dans le Brabant wallon, près de Tubize ce lundi aux alentours de midi. Le plan d’urgence communal a été déclenché, les riverains évacués et tous les habitants de la ville sont invités à rester chez eux, portes et fenêtres fermées en raison de la toxicité des fumées.

Si l’incendie est circonscrit, les pompiers vont passer la nuit sur les lieux et les riverains ne pourront pas regagner leur domicile ce lundi soir.

"Ça peut persister plusieurs jours" : quels dangers suite aux émanations de fumées toxiques de l’incendie de Tubize





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