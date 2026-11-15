Incendie au marché de Noël de Maredsous : évacuation et enquête en cours

Un incendie majeur a contraint l'évacuation du marché de Noël de Maredsous en province de Namur. L'origine liée à une bombonne de gaz est suspectée. Bilan humain à confirmer.

Un incident majeur s'est produit ce jeudi sur le site du marché de Noël de Maredsous, situé dans la province de Namur. Les autorités ont dû mettre en place un important dispositif de secours pour gérer la situation d'urgence qui s'est déclarée sur les lieux. L'événement a contraint les organisateurs et les services de sécurité à évacuer immédiatement les visiteurs présents sur la zone. Cette mesure préventive vise à garantir la sécurité des centaines de personnes qui fréquentent habituellement cet attrait touristique hivernal populaire dans la région.

Déclaration officielle et évacuation immédiate

Patrice Liétart, qui agit en tant que porte-parole des pompiers de la zone Dinaphi, a confirmé publiquement que les flammes sont actuellement en train de se propager sur le site. Il a précisé que l'évacuation du marché était déjà en cours de réalisation pour éviter tout risque inutile pour les civils. Cette confirmation officielle a permis de calmer les inquiétudes initiales tout en alertant la population sur la gravité potentielle de la situation. Les équipes d'intervention travaillent actuellement avec rigueur pour circonscrire le brasier avant qu'il ne se généralise à d'autres structures.

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Témoignages et origine suspectée

De nombreux témoins, dont la visiteuse Sabrina, ont indiqué avoir été stoppés net avant même d'atteindre l'entrée principale. Ces personnes ont raconté avoir reçu l'ordre de faire demi-tour en raison de l'afflux massif de véhicules d'urgence sur les axes d'accès. Des images amateur, reçues par la rédaction, montrent clairement un chalet entièrement entouré par les flammes. Selon les premières informations obtenues sur place, la piste d'une bombonne de gaz ferait partie des causes probables de cet embrasement soudain.

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Bilan humain et enquête en cours

À ce stade précis de la journée, il reste impossible de déterminer si cet incendie a provoqué des blessures parmi les visiteurs ou le personnel. Les secours maintiennent leurs efforts pour assurer une recherche minutieuse des lieux une fois le feu maîtrisé. Aucune information officielle ne fait état de morts ou de blessés graves, mais le bilan final sera établi par les médecins et les autorités compétentes après l'inspection complète de la zone sinistrée. La population est invitée à la plus grande prudence aux alentours des lieux du sinistre.

Impact sur l'événement et mesures futures

Le marché de Noël de Maredsous est une manifestation culturelle et commerciale majeure pour la région de Namur chaque année. Cet incident impose une interruption temporaire ou définitive de l'événement selon l'évolution des travaux de rénovation. Les responsables attendent les conclusions de l'enquête technique pour publier un rapport détaillé sur les causes exactes. La communauté locale suit de près le développement de cette affaire qui touche au cœur de la saison des fêtes dans la province.