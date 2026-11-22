Licencié en février, un homme de 26 ans a reconnu l'incendie de locaux de Lisi Aerospace à Saint-Ouen-l'Aumône, estimé à 19 millions d'euros.

Un homme de 26 ans a reconnu avoir incendié les locaux de Lisi Aerospace, son ancien employeur, à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val-d'Oise, en région parisienne. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 03H00, quelques mois après l'annonce de son licenciement en février.

Interpellé sur les lieux, le suspect a reconnu les faits. Il devait être présenté dimanche à un juge du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de son incarcération, a-t-on appris auprès du parquet. Lisi Aerospace a estimé son préjudice à 19 millions d'euros.

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Un incendie volontaire filmé par les caméras de surveillance

Peu après 03H00, l'homme a mis le feu à un bâtiment de la société Lisi Aerospace, rattachée au groupe Lisi. L'entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces de haute technologie pour l'aéronautique, et l'homme a agi sous l'œil des caméras de surveillance, selon une source policière.

L'incendie volontaire a dégradé 1.500 mètres carrés de locaux. Il n'a fait aucun blessé, selon les informations communiquées par le parquet de Pontoise et les sources policières.

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Selon le parquet, le suspect serait ensuite revenu sur le site, où des salariés travaillaient, et les aurait prévenus de ce qu'il venait de faire. Des employés l'ont maîtrisé avant de lui offrir un café, en attendant l'arrivée de la police. Ils ont décrit un homme visiblement énervé.

Le licenciement, motif de la vengeance présumée

Selon ses premières déclarations, le suspect voulait se venger de son licenciement pour faute professionnelle, qu'il jugeait abusif. Ce licenciement lui avait été annoncé en février, après environ 18 mois de travail sur le site industriel, selon une source policière.

Le magistrat du parquet, joint par l'AFP au tribunal judiciaire de Pontoise, a résumé son projet ainsi : il voulait se venger de ceux qui l'avaient renvoyé en mettant le feu. Selon des employés sur place, il aurait affirmé vouloir détruire la société comme elle l'avait détruit.

Une source judiciaire a indiqué que le licenciement faisait suite à des manquements professionnels, notamment le fait de fumer sur le site industriel et une dispute avec un collègue. Avant ces faits, le suspect n'était connu de la justice que pour conduite sans assurance.

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Présentation au juge et suites de la procédure

Le suspect devait être présenté dimanche à un juge de Pontoise en vue de son incarcération. Le parquet doit ensuite décider de la suite de la procédure, à l'issue de cette présentation.

Les faits ont été reconnus par le suspect lors de son interpellation, mais le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur les poursuites. La décision du juge déterminera le sort de l'homme dans ce dossier, qui porte sur une destruction par incendie volontaire d'un site industriel de l'aéronautique.