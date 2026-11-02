Incendie Crans-Montana : audition de Jacques Moretti et poursuite de l'enquête

L'enquête sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana se poursuit avec l'audition de Jacques Moretti. Dix-sept personnes sont visées pour homicide par négligence après le drame de la Saint-Sylvestre.

Cinq mois après sa précédente audition, Jacques Moretti, propriétaire du bar du Constellation à Crans-Montana en Suisse, a comparu lundi devant les procureures du canton du Valais. Cette nouvelle audience intervient dans un dossier judiciaire qui s'alourdit, visant désormais dix-sept personnes suite au drame tragique survenu le 31 décembre dans cette station de ski. L'incendie dévastateur avait fait quarante et une victimes mortes et cent quinze blessés, marquant durablement la communauté et les familles touchées par cette hécatombe.

Annonce d'une confrontation annulée

Cette audition devait initialement se dérouler sous le format d'une confrontation directe entre Jacques Moretti et son épouse, Jessica Moretti, qui est également copropriétaire du bar. Toutefois, les autorités judiciaires du Valais ont décidé de ne pas convoquer cette dernière. Cette décision a été prise après qu'une psychologue-psychothérapeute a alerté les procureurs sur l'état de fragilité psychique particulièrement important de Mme Moretti. Les risques liés à une confrontation directe avec son mari, actuellement en détention provisoire depuis mi-août pour des violences présumées, ont été jugés trop élevés pour sa santé mentale.

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M. Moretti avait déjà passé quatorze jours en détention provisoire, entre le 9 et le 23 janvier, dans le cadre spécifique de l'enquête sur l'incendie du bar. Son avocat, accompagné des conseils juridiques de Jessica Moretti, n'a fait aucune déclaration publique à l'issue de cette audience matinale, survenue hors de portée des caméras. Cette absence de confrontation a provoqué une vive réaction de la part de la représentation des familles de victimes présentes sur place.

Colère des proches et exigence de vérité

Me Gilles-Antoine Hofstetter, qui représente plusieurs familles de victimes, a exprimé son mécontentement devant le campus universitaire Energypolis de Sion, où se tiennent les auditions. Il a reconnu que la détresse de Jessica Moretti était tout à fait compréhensible, mais a estimé qu'elle ne devait pas constituer un paravent procédural. Le représentant des familles a regretté de n'avoir pas pu assister à cette confrontation, d'autant que la situation conjugale des époux Moretti a évolué depuis le drame. Il attendait beaucoup de cette rencontre pour éclairer les zones d'ombre restantes.

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Plusieurs victimes, dont certaines portent encore les stigmates physiques terribles de l'incendie, ainsi que de nombreux proches, ont fait le déplacement pour soutenir la procédure. Parmi elles, Laetitia Brodard-Sitre, dont le fils Arthur, âgé de seize ans, est décédé dans le feu. Sur sa veste, elle avait épinglé deux photos : l'une montrant son fils souriant, et l'autre représentant la tombe fleurie de son enfant. Elle a déclaré aux journalistes souhaiter que Jacques Moretti ait moins de trous de mémoire qu'à la dernière audition et qu'il assume pleinement ses responsabilités.

La douleur de Mme Brodard-Sitre s'est exprimée par une question sans réponse pour elle : pourquoi la personne qui était à la table de son enfant en est sortie indemne, alors que son fils a été retrouvé mort, intoxiqué et brûlé ? Astrid Panine, mère de Cyane, la serveuse française décédée dans le bar, a également pris la parole. Elle a affirmé venir pour toutes les victimes et tous les blessés, soulignant que certains ont perdu des doigts, des oreilles ou autre chose encore, confirmant que les proches ne lâcheront rien.

Enquête sur la négligence et les responsabilités

Sur la porte d'entrée du bâtiment où se tenaient les audiences, les proches ont apposé des affiches rappelant le bilan effroyable : cent quinze personnes brûlées et blessées, et quarante-et-une victimes décédées, symbolisées par quarante-et-une étoiles. Le drame survenu en pleine célébration de la Saint-Sylvestre a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, en particulier des Italiens et des Français. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'incendie a été déclenché par les étincelles de bougies fontaine qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar.

Les investigations s'articulent désormais autour de la question de la responsabilité conjointe des autorités communales et du couple Moretti. Le nombre de prévenus a considérablement augmenté au fil de l'enquête pénale. Dix-sept personnes sont désormais visées par les poursuites, incluant le couple de Français propriétaire du bar, huit élus ou anciens élus communaux dont le président de Crans-Montana Nicolas Féraud, et sept employés ou anciens employés des services communaux.

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Requalification des charges et avenir judiciaire

Les responsables de la commune ont reconnu, juste après le drame, qu'aucun contrôle de sécurité ni inspection liée aux risques d'incendie n'avait été effectué dans le bar depuis 2019. Cette absence de contrôle renforce les chefs d'accusation portés contre tous les prévenus. Tous sont poursuivis pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Cependant, la nature des poursuites pourrait évoluer en profondeur.

Début juin, deux avocats des parties civiles avaient déjà réclamé une requalification des charges pesant sur les Moretti. Cette demande faisait suite à la révélation d'échanges entre les propriétaires et des employés, attestant de leur connaissance préalable d'un risque d'incendie. Les avocats demandent aux magistrats de retenir la qualification de meurtre par dol éventuel. Cette qualification juridique suppose que les prévenus aient envisagé la possibilité d'un décès et aient accepté ce risque, ce qui changerait considérablement la nature de la justice rendue dans cette affaire.