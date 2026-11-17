À Fléron, un incendie criminel a ravagé une maison et deux voitures dans la nuit de lundi à mardi. Le bourgmestre évoque un litige commercial, tandis que la famille blessée retrouve refuge chez ses voisins.

Une maison située à Fléron, dans la province de Liège, a été gravement endommagée par un incendie d'origine criminelle survenu dans la nuit qui s'étend du lundi au mardi. Les dégâts matériels sont considérables, ayant détruit deux véhicules et causé d'importants dommages structurels à l'habitation des occupants, Michel et son épouse.

Une nuit de terreur et d'évacuation forcée

Le sinistre s'est déclaré vers 2 heures du matin lorsque des flammes ont soudainement envahi la propriété. C'est l'épouse de Michel qui a déclenché l'alerte après avoir aperçu des flammes d'une intensité exceptionnelle. Michel a décrit la scène en déclarant avoir vu sa voiture en feu avec des flammes montant jusqu'au toit. La fumée s'est rapidement répandue dans la chambre à coucher, rendant le séjour dans le bâtiment extrêmement dangereux.

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Le couple a heureusement pu quitter les lieux en toute sécurité avant que les flammes ne soient plus maîtrisables. Michel a reconnu que si sa femme ne s'était pas réveillée, la situation aurait pu être fatale. Les occupants ont trouvé un refuge temporaire chez leurs voisins, leur permettant d'échapper à la catastrophe tout en perdant l'usage de leur domicile principal.

Soupçons de litige commercial et piste criminelle

Les images issues des caméras de surveillance ont permis d'identifier deux individus entrant sur la propriété peu de temps avant le début de l'incendie. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir utilisé des objets incendiaires pour provoquer le feu sur les véhicules, ce qui a entraîné la propagation des flammes vers le garage et ensuite vers la chambre à coucher.

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Le bourgmestre de Fléron, Thierry Ancion, a confirmé que l'origine criminelle du sinistre était avérée. Il a indiqué avoir été informé de l'incident à 7h35 ce mardi matin par son chef de corps. Selon les premières hypothèses avancées par les autorités locales, l'acte pourrait être lié à un différend commercial ou un litige relatif à la location d'un garage. Cette piste reste cependant à confirmer définitivement par les enquêteurs.

Expertises techniques et suivi judiciaire

Un expert du parquet se rendra sur les lieux pour effectuer les constatations techniques nécessaires à l'identification des causes précises et à la collecte d'éléments matériels. Des analyses supplémentaires seront effectuées par un chien pisteur, dont la présence est prévue pour le mercredi suivant l'incident.

Ces opérations d'enquête viseront à retrouver des indices susceptibles d'aider les forces de l'ordre à identifier les responsables de l'incendie criminel. La police poursuit ses investigations pour déterminer l'identité exacte des deux individus filmés par les caméras de surveillance et établissant un lien direct avec la préparation de l'acte.

Impact psychologique et logistique pour la famille

Michel et son épouse sont désormais dans l'impossibilité de dormir chez eux en attendant que les travaux de remise en état ne soient évalués. Le propriétaire a témoigné de l'impact moral considérable de cet événement sur sa vie quotidienne. Il a expliqué que même si la maison est retrouvée, le traumatisme rendra le retour à une vie normale difficile pour le couple.

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La famille souffre également des pertes matérielles importantes, notamment la destruction totale des deux voitures stationnées sur la propriété. Les voisins ont apporté leur soutien immédiat en hébergeant le couple, soulignant la solidarité locale face à cette agression contre leurs biens et leur sécurité. Les suites juridiques de cette affaire seront déterminées par les conclusions de l'enquête judiciaire en cours.