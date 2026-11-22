Un grand incendie a détruit la toiture d'un supermarché Aldi à Wandre, près de Liège. La justice exclut l'accident et enquête sur un acte volontaire provoqué près des chariots.

Les services d'incendie et de secours de la ville de Liège ont été mobilisés dimanche dernier vers 18h00 pour une intervention majeure sur le site d'un magasin de la chaîne de distribution Aldi. L'établissement concerné se trouve précisément sur la rue de Visé, au cœur de la localité wallonne de Wandre, située dans l'agglomération liégeoise. L'alerte a été donnée pour un sinistre de grande ampleur qui menaçait de s'étendre considérablement à la structure du bâtiment commercial.

État des lieux et arrivée des secours

Dès l'arrivée des premiers camions-pompers sur les lieux de l'incident, les équipes ont constaté que la situation était déjà critique. La toiture du supermarché était entièrement embrasée, avec des flammes visibles de loin qui indiquaient une intensité thermique élevée. La rapidité de propagation du feu a contraint les sapeurs-pompiers à déployer des moyens importants pour tenter de maîtriser l'incendie et éviter qu'il ne se transmette aux bâtiments voisins ou qu'il ne provoque des explosions de gaz. Les dégâts matériels visibles sur la charpente et le revêtement du toit sont immédiats et jugés très importants par les autorités locales.

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Origine suspecte près des chariots

Les premières informations recueillies par les enquêteurs indiquent que le foyer de l'incendie se situait au niveau de l'aire de rangement des caddies du supermarché. Cette localisation précise a orienté les investigations vers des hypothèses particulières. Selon les informations confirmées par le Parquet de Liège, la thèse d'un incendie volontaire ne doit absolument pas être exclue des pistes d'enquête. L'intensité du feu au point de départ suggère l'utilisation d'un accélérateur, ce qui renforce l'hypothèse d'un acte dolosif plutôt que celui d'un accident technique ou électrique.

Enquête judiciaire et expertise

Une enquête préliminaire est actuellement en cours pour déterminer les circonstances exactes du sinistre et identifier les responsables potentiels. Afin d'établir les faits de manière irréfutable, un expert judiciaire spécialisé en incendie doit se rendre sur les lieux lundi prochain. Sa mission consistera à analyser les traces laissées par le feu, les débris carbonisés et l'étendue des destructions pour reconstituer la chronologie exacte des événements. Les devoirs d'enquête impliquent également la collecte de témoignages et l'analyse de la vidéosurveillance du site si elle a été préservée ou enregistrée avant la destruction des équipements.

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Bilan humain et conséquences matérielles

La bonne nouvelle est qu'aucune victime n'est à déplorer suite à cet incident grave. Aucun blessé, ni chez les clients potentiels, ni parmi le personnel du magasin, ni parmi les pompiers intervenants, n'a été signalé. Cette absence de victimes est cruciale, car un tel incendie aurait pu être dévastateur pour les personnes présentes sur le site. Le bilan se limite donc aux dégâts matériels considérables qui touchent l'enseigne Aldi et les infrastructures avoisinantes.

Prochaines étapes de l'enquête

L'origine précise du sinistre reste formellement à déterminer par l'expertise judiciaire qui va suivre. Les autorités attendent les conclusions de l'expert pour confirmer ou infirmer officiellement la thèse criminelle. La fermeture du magasin est probable pour permettre les investigations et les travaux de remise en état. Les citoyens de Wandre et les acheteurs réguliers devront adapter leurs habitudes d'approvisionnement jusqu'à ce que le site soit sécurisé et rouvre à nouveau, si des réparations sont engagées par la direction de l'enseigne.