Incendie dans la centrale EDF de Chinon : aucun impact sur la sûreté, la sécurité du personnel ou l'environnement

Un incendie s’est déclaré vendredi hors zone nucléaire dans la centrale EDF de Chinon, entraînant la mise en garde des dispositifs automatiques de protection incendie. La centrale a informé l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ANSR) et la préfecture d’Indre-et-Loire. Les équipes d’intervention ont procédé à une inspection et confirmé l’absence de feu.

Un incendie s'est déclaré vendredi hors zone nucléaire à la centrale EDF de Chinon, sans impact sur la sûreté, la sécurité du personnel ou l'environnement, selon l'exploitant.

Un départ de feu s'est déclaré au niveau du transformateur principal de l'unité de production numéro 3, situé à l'extérieur de la salle des machines, hors zone nucléaire. Les dispositifs automatiques de protection incendie se sont déclenchés et ont permis d'éteindre l'incendie en quelques minutes. Cet événement n'a eu aucun impact sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou l'environnement.

Les équipes d'intervention de la centrale se sont rendues sur place, et les secours extérieurs ont été appelés pour réaliser des contrôles complémentaires confirmant l'absence de feu. L'unité numéro 3, initialement en production, s'est arrêtée automatiquement, conformément aux dispositifs de sûreté et de protection du réacteur. L'enquête sur la cause de l'incendie est en cours





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