Incendie dans le centre de Tubize : un entrepôt de vêtements de plus de 1000 m² en feu

Un incendie est en cours dans le centre de Tubize. Un entrepôt de vêtements de plus de 1000 m² selon le bourgmestre de Tubize est en feu. La colonne de fumée se voit depuis Nivelles. Les pompiers de Nivelles, Halle, Braine l’alleud, la protection civile sont sur place. Le plan de catastrophe communale a été déclenché. Les pompiers conseillent par sécurité de fermer les fenêtres. La toxicité des fumées a été analysée et révèleles ouvriers communaux vérifient que la population est bien confinée chez elle, même si les températures d'aujourd'hui rendent la situation compliquée. Le bâtiment en feu donne d'une part sur la rue de la filature, de l'autre, sur la rue de Bruxelles qui a été évacuée.

Un incendie est en cours dans le centre de Tubize . Un entrepôt de vêtements de plus de 1000 m² selon le bourgmestre de Tubize est en feu.

La colonne de fumée se voit depuis Nivelles. Les pompiers de Nivelles, Halle, Braine l’alleud, la protection civile sont sur place. Le plan de catastrophe communale a été déclenché. Les pompiers conseillent par sécurité de fermer les fenêtres.

La toxicité des fumées a été analysée et révèleles ouvriers communaux vérifient que la population est bien confinée chez elle, même si les températures d'aujourd'hui rendent la situation compliquée. Le bâtiment en feu donne d'une part sur la rue de la filature, de l'autre, sur la rue de Bruxelles qui a été évacuée. Pour voir ce contenu, connectez-vous gratuitementRecevez chaque semaine un condensé des événements culturels et touristiques de votre région.

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