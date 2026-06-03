Incendie dans un immeuble de six niveaux : plusieurs personnes transportées à l'hôpital

Les secours ont été confrontés à un important dégagement de fumée et à un feu pleinement développé au deuxième étage d'un immeuble de six niveaux. L'origine exacte de l'incendie reste à déterminer, mais des trottinettes électriques se trouvaient dans le logement sinistré et ont contribué à la charge calorifique du feu.

À leur arrivée, les secours ont été confrontés à un important dégagement de fumée ainsi qu'à un feu pleinement développé au deuxième étage d'un immeuble de six niveaux.

Afin de limiter rapidement la propagation du sinistre, les premières équipes ont procédé à une attaque depuis l'extérieur du bâtiment pour rabattre les flammes les plus importantes. L'extinction a ensuite été poursuivie par une attaque intérieure menée par les équipes engagées dans le bâtiment Une personne a été évacuée au moyen d'une auto-échelle. Trois autres personnes se trouvaient en sécurité sur un balcon et ont été prises en charge par les secours.

Tous les occupants de l'étage sinistré ont été examinés sur place par les médecins des équipes SMUR. Six personnes, dont une famille de quatre personnes, ont été transportées vers un hôpital pour contrôle après avoir présenté des symptômes légers d'inhalation de fumée. L'origine exacte de l'incendie reste à déterminer. Trois trottinettes électriques se trouvaient dans le logement sinistré et ont contribué à la charge calorifique du feu.

À ce stade, rien ne permet toutefois d'affirmer qu'elles soient à l'origine du sinistre. Quatre appartements sont inhabitables : trois au deuxième étage et un au troisième étage. Les occupants concernés ont été pris en charge par la police et les services communaux





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