Incendie de Crans-Montana : La France refuse la saisie des biens des propriétaires

La justice française refuse d'exécuter une commission rogatoire suisse et bloque la saisie des biens des propriétaires du bar de Crans-Montana, où un incendie a fait 41 morts. La décision met en lumière les limites de l'entraide judiciaire internationale.

La justice française a opposé une fin de non-recevoir à une demande d' entraide judiciaire internationale émanant de la Suisse concernant la saisie de biens appartenant aux propriétaires du bar de la station de ski de Crans-Montana, dont l'incendie survenu le soir du nouvel an a causé la mort de 41 personnes et fait 115 blessés.

Cette décision, consultée par l'AFP, révèle le refus des autorités judiciaires françaises d'exécuter la commission rogatoire suisse, focalisée sur la saisie de biens immobiliers, de comptes bancaires et d'une assurance-vie. Ce refus met en lumière les limites de la coopération judiciaire internationale, notamment en l'absence de lien direct entre les biens visés et les infractions pour lesquelles les propriétaires sont poursuivis en Suisse. La décision, datée du 27 février, émane du doyen des juges d'instruction du tribunal de Grasse (Alpes-Maritimes). Le juge, en motivant sa décision, a clairement indiqué les motifs de ce rejet, soulignant que les biens concernés n'étaient pas directement liés aux crimes pour lesquels les Moretti étaient poursuivis. Le cœur de la décision repose sur l'interprétation des règles de l'entraide judiciaire internationale. Le juge a rappelé que la France, hors des cas relevant de l'Union européenne, n'est pas tenue d'exécuter les demandes de saisie portant sur des biens sans lien avec les infractions poursuivies, en l'absence d'une convention internationale le prévoyant spécifiquement. Les autorités suisses avaient formulé leur requête le 14 janvier 2026, ciblant spécifiquement Jacques Moretti et Jessica Maric épouse Moretti. La Suisse cherchait à saisir deux biens immobiliers situés à Cannes (Alpes-Maritimes) et à Sari-Solenzara (Corse), ainsi que des avoirs bancaires et une assurance-vie appartenant au couple. L'ordonnance de refus met en avant le fait que la saisie envisagée visait des biens qui n'étaient ni le produit, ni l'objet, ni l'instrument des délits d'incendie par négligence, d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence. La justice française a estimé que la saisie, dans ce contexte, ne pouvait avoir pour finalité que de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités conformément au droit suisse, et que cela ne justifiait pas une telle action. La décision française de refuser l'exécution de la commission rogatoire soulève des questions importantes sur l'efficacité de la coopération judiciaire internationale dans les affaires transfrontalières. Elle met en évidence les obstacles potentiels liés aux différences de législation et d'interprétation des conventions internationales. L'incendie de Crans-Montana a suscité une vive émotion et une enquête approfondie. Le refus de la France de saisir les biens des propriétaires du bar pourrait compliquer la procédure suisse et potentiellement entraver l'indemnisation des victimes et de leurs familles. Cette affaire souligne également l'importance d'une étroite collaboration entre les différents systèmes judiciaires pour assurer que les responsables de tels événements soient tenus de rendre des comptes, malgré les difficultés légales. Les efforts déployés par les autorités suisses pour établir les responsabilités dans cette tragédie sont confrontés à des défis importants, et la coopération internationale est essentielle pour surmonter ces obstacles. La décision de la justice française risque de susciter des interrogations sur la cohérence des actions judiciaires internationales en matière de crime par négligence, d'autant que le bilan humain de l'incendie a été extrêmement lourd





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