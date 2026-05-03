Incendie de forêt majeur dans la région d’Iwate : plus de 1.600 hectares ravagés

Un incendie de forêt d’une ampleur exceptionnelle a ravagé près de 1.600 hectares dans la région d’Iwate, au Japon, depuis le 22 avril. Des centaines de pompiers et plus d’un millier de militaires ont été déployés pour maîtriser les flammes, qui ont détruit huit bâtiments et blessé deux personnes. Le maire d’Otsuchi a annoncé que l’incendie était sous contrôle, mais la vigilance reste de mise. Cet événement est le deuxième plus grand incendie de forêt au Japon en 30 ans, soulignant les risques accrus liés aux hivers plus secs.

Des centaines de pompiers et plus d’un millier de militaires ont été mobilisés pour combattre les flammes qui ont ravagé environ 1.600 hectares de terrain dans la région montagneuse d’ Iwate , au Japon , depuis leur déclenchement le 22 avril.

Cette superficie, équivalente à près de cinq fois celle de Central Park à New York, a été réduite en cendres, détruisant au moins huit bâtiments et causant des blessures légères à deux personnes, selon les rapports de l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes. Le maire de la ville d’Otsuchi, Kozo Hirano, a annoncé samedi que l’incendie avait été maîtrisé grâce aux efforts combinés des opérations aériennes et terrestres de lutte contre l’incendie, ainsi qu’à des pluies abondantes.

Cependant, il a souligné que la vigilance restait nécessaire, car des braises pouvaient encore persister sous les cendres. Des milliers d’habitants avaient été contraints d’évacuer leurs domiciles en urgence, selon les informations relayées par l’agence de presse Kyodo News et le quotidien économique Nikkei. Cet incendie est considéré comme le deuxième plus grand incendie de forêt au Japon depuis plus de 30 ans.

Les experts pointent du doigt les hivers de plus en plus secs, qui augmentent considérablement le risque d’incendies de forêt dans la région. Le record absolu remonte à début 2025, lorsque la ville d’Ofunato, située dans la même région d’Iwate, avait été ravagée par un incendie qui avait brûlé pas moins de 2.900 hectares.

Les autorités locales et les experts en gestion des catastrophes mettent en garde contre la nécessité de renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation, notamment en raison des changements climatiques qui exacerbent les conditions propices aux incendies. Les opérations de lutte contre l’incendie ont été coordonnées avec une grande efficacité, mais les défis posés par les incendies de forêt de grande envergure restent un enjeu majeur pour les autorités japonaises.

Les habitants de la région, bien que soulagés par la maîtrise de l’incendie, restent prudents face à la possibilité de reprises de feu. Les équipes de secours continuent de surveiller la zone pour prévenir toute résurgence des flammes. Cet événement met en lumière les vulnérabilités croissantes du Japon face aux catastrophes naturelles, en particulier dans les zones montagneuses où les incendies peuvent se propager rapidement en raison des vents forts et de la végétation dense





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