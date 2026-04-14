Incendie du Constellation : L'enquête italo-suisse progresse, la colère de l'Italie persiste

L'enquête sur l'incendie du bar Le Constellation prend de l'ampleur. L'Italie et la Suisse collaborent pour élucider les responsabilités et les circonstances de la tragédie qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Les témoignages et les enquêtes approfondies visent à déterminer les manquements et à garantir la justice.

L' enquête italienne, dirigée par le procureur général du parquet de Rome, Francesco Lo Voi, et son adjoint, Stefano Opilio, prend une tournure cruciale, avec de nouvelles révélations concernant l'incendie tragique du bar Le Constellation . Cette enquête , qui s'ajoute à celle menée en Suisse , se concentre sur les responsabilités et les circonstances ayant mené à ce drame qui a coûté la vie à plusieurs jeunes personnes. Les témoignages de jeunes Italiens blessés dans l'incendie constituent un élément central de l' enquête , notamment ceux relatifs à l'issue de secours qui aurait été bloquée. Ces témoignages sont essentiels pour comprendre les conditions de survie des victimes et pour établir les responsabilités des personnes impliquées dans la gestion de l'établissement. L' enquête italienne vise à clarifier les zones d'ombre qui persistent, en particulier en ce qui concerne la sécurité du bar et le respect des réglementations en vigueur. Des experts en sécurité incendie et en droit sont également consultés afin d'évaluer les manquements éventuels et d'établir les responsabilités des différents acteurs impliqués.

L'enquête suisse, de son côté, progresse également, avec des interrogatoires et des investigations approfondies. Selon les conclusions préliminaires de l'enquête suisse, l'incendie du bar Le Constellation, qui a majoritairement touché des adolescents et de jeunes adultes, aurait été déclenché par des étincelles provenant de bougies 'fontaine', ces dernières ayant mis le feu à une mousse insonorisante située au plafond du sous-sol de l'établissement. Cette version des faits est corroborée par plusieurs éléments, mais l'enquête continue afin d'affiner les détails et de déterminer précisément l'origine de l'incendie. Jacques Moretti et sa femme, de nationalité française, font l'objet d'une instruction pénale en Suisse pour 'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence'. Neuf personnes au total sont sous enquête en Suisse, parmi lesquelles le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud. Ce dernier a été interrogé lundi par les magistrats suisses et a déclaré n'avoir pas été informé que les contrôles de sécurité du Constellation n'avaient pas été effectués depuis 2019, soit pendant les six années précédant l'incendie. Cette révélation soulève de nouvelles questions sur la gestion de la sécurité et sur la transparence des informations au sein de la commune. L'absence de contrôles réguliers et le manque de communication entre les différents acteurs pourraient avoir contribué à la tragédie.

L'indignation de l'Italie face à la libération rapide de Jacques Moretti, peu après l'incendie, a conduit le gouvernement italien à prendre des mesures diplomatiques fortes. Le rappel de l'ambassadeur italien en Suisse a témoigné de la gravité de la situation et de la nécessité d'obtenir des réponses claires et complètes. L'Italie a également exigé la mise en place d'une équipe d'enquête conjointe afin de faciliter la coopération entre les deux pays et de garantir une investigation transparente et efficace. Cette demande reflète la volonté de l'Italie de faire toute la lumière sur les circonstances de l'incendie et de tenir les responsables pour leurs actes. La collaboration internationale est essentielle pour que la justice puisse être rendue et que les familles des victimes puissent obtenir des réponses. L'enquête se concentre désormais sur l'analyse des documents, les auditions de témoins et l'expertise des experts afin de déterminer les responsabilités et d'identifier les manquements qui ont conduit à cette tragédie. Le but ultime est de s'assurer que de tels événements ne se reproduisent plus et que la sécurité des citoyens est garantie.





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