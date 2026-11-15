Incendie fatal au marché de Noël de Maredsous : bilan et fermeture

Un incendie au marché de Noël de Maredsous a fait cinq blessés, dont deux graves, et détruit des chalets. L'événement est annulé suite à cette tragédie.

Un incendie majeur a ravagé le marché de Noël de Maredsous vendredi 13 novembre, causant des dégâts matériels importants et blessant cinq personnes. Les pompiers de la zone de secours Dinaphi ont intervenu d'urgence pour circonscrire les flammes après que deux chalets aient été entièrement détruits et deux autres endommagés. Le bourgmestre d'Anhée, Pierre Rondiat, a confirmé que le site reste fermé indéfiniment.

Bilan humain et hypothèses d'origine

L'intervention a fait cinq blessés, dont deux se trouvent en situation d'urgence absolue. L'un des patients a été héliporté vers un hôpital de Liège et le second, c'est à confirmer, vers l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. Une troisième personne a également été brûlée tandis que les deux autres sont blessées plus légèrement. Selon les pompiers de la zone de secours Dinaphi (Dinant/Philippeville), il s'agirait d'un accident, probablement dû à l'explosion d'une bouteille de gaz. Une thèse qui reste à vérifier.

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Enquête judiciaire et sécurisation

Le parquet de Namur a été avisé et un expert a été désigné pour se rendre sur place afin d'établir les causes exactes de l'explosion. La sécurité du secteur a été renforcée pendant l'enquête tandis que les services de secours assuraient le maintien de l'ordre autour du site sinistré. La présence des autorités locales, incluant le bourgmestre Pierre Rondiat, témoigne de la mobilisation urgente des pouvoirs publics.

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Impact économique et culturel

Le marché a été évacué et il est à présent fermé. En concertation avec l'organisateur et par respect pour les victimes, le marché de Noël restera fermé ce dimanche. Le marché de Noël de Maredsous avait ouvert ses portes ce vendredi 13 novembre, attirant habituellement un large public pour les festivités de fin d'année. Cette annulation exceptionnelle marque un coup dur pour la dynamique commerciale et touristique de la région.

Clôture administrative de l'événement

L'annulation de la deuxième journée d'ouverture du marché de Noël de Maredsous illustre la gravité des conséquences de cet accident. Les autorités et l'organisateur ont privilégié la sécurité et le respect des victimes blessées plutôt que la poursuite des festivités. La fermeture immédiate permet également aux experts de travailler sereinement sur les lieux de l'incident pour éviter tout risque supplémentaire.