L'incendie de l'hôtel de ville de Namur paralyse les services publics. Les maires wallons s'associent pour soutenir la ville face à cette catastrophe administrative majeure.

L'incendie qui a ravagé une partie de l'hôtel de ville de Namur ce dimanche a provoqué un effondrement immédiat des services publics de première ligne dans la capitale namuroise. Cette catastrophe a plongé l'administration communale dans le chaos, interrompant brutalement l'accès aux guichets et aux registres essentiels pour les citoyens.

Le bourgmestre Maxime Prévot a exprimé sa profonde détresse sur les réseaux sociaux, soulignant la disparition de l'espace citoyen et la fermeture de la salle du conseil communal. La situation est telle que les documents de multiples services ont été détruits, laissant les administrés sans aucune piste pour régulariser leur statut administratif.

Also read Incendie à l'Hôtel de ville de Namur : deux ailes détruites en centre-ville

Paralysie Administrative et Durée de l'Inaccessibilité

La bourgmestre faisant fonction Charlotte Bazelaire a confirmé lors d'une conférence de presse tenue le dimanche midi que les conséquences sur le fonctionnement de la ville seront considérables et durables. Elle a précisé que l'impact ne se limiterait pas aux jours suivants, mais s'étalerait sur plusieurs mois, voire plusieurs années, en raison de la complexité de la reconstitution des dossiers.

Le bâtiment historique reste désormais inaccessible à la population pour une très longue période, coupant l'accès aux centaines de personnes qui y effectuent quotidiennement des démarches variées. Cette fermeture totale bloque tout échange physique entre l'administration et les usagers, créant une rupture totale de service public au cœur de la ville.

Advertisement

Réponses Technologiques et Solidarité des Villes Wallonnes

Malgré la destruction physique des locaux, le service de l'e-guichet namurois demeure fonctionnel, offrant un recours numérique crucial aux habitants dans cette période critique. Cependant, les lignes téléphoniques et les adresses mails liées à l'adresse officielle ville.namur.be sont actuellement inaccessibles, limitant les canaux de communication traditionnels.

Les autorités espèrent limiter l'impact des dégâts grâce aux efforts de digitalisation entrepris ces dernières années, permettant un rétablissement partiel de certains outils informatiques. Cette situation a suscité une vague de solidarité de la part des autres grandes villes wallonnes, dont les maires ont immédiatement contacté les dirigeants namurois pour offrir leur assistance.

Enjeux de Conservation des Archives Historiques

L'incendie remet au premier plan la question épineuse de la préservation des archives municipales face à la vétusté des bâtiments historiques et aux défis de la numérisation. Thomas Dermine, maire de Charleroi, a souligné que les monuments anciens ne respectent pas les normes de sécurité modernes, exposant les communes à des risques permanents.

Des solutions existent pour protéger la mémoire collective, comme le projet de Charleroi qui a centralisé treize kilomètres linéaires de documents dans un bâtiment moderne à Marcinelle. Ce centre offre des conditions optimales d'humidité, d'éclairage et de protection contre l'incendie, préservant ainsi les actes d'état civil depuis les origines de la ville.

Advertisement

Protection Numérique et Mesures Préventives Futures

La numérisation des actes de naissance, de mariage et de décès vers la Banque de données des Actes de l'État Civil (BAEC) constitue un filet de sécurité majeur, permettant aux seules administrations d'accéder à ces informations vitales. Néanmoins, les dossiers administratifs individuels, les permis d'urbanisme et les procès-verbaux de conseil ne bénéficient pas de cette protection numérique systématique.

Les pertes réelles concernant la situation à Namur restent difficilement mesurables à ce stade, car de nombreux documents physiques n'existent qu'en un seul exemplaire. Les villes wallonnes étudient désormais des solutions pour équiper les édifices historiques de centrales de détection d'incendie, tentant de concilier patrimoine et sécurité administrative face aux risques futurs.