Incendie maîtrisé dans un entrepôt de pellets à Herstal : aucun blessé

Un important incendie s'est déclaré jeudi matin dans un entrepôt de stockage de pellets à Herstal. Les pompiers de Liège ont rapidement maîtrisé le sinistre sans faire de victime. Le feu, qui a débuté vers 06h00 route de Hermée, a nécessité l'intervention de trente pompiers et de nombreux engins. L'entrepôt, loué par la société Piron, était utilisé par une entreprise non identifiée. Aucun blessé n'est à déplorer et le dégagement de fumée a cessé après le contrôle du feu. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre.

Un incendie significatif s'est déclaré jeudi matin vers 06h00 dans un entrepôt de stockage de pellets, situé route de Hermée dans le zoning des Hauts-Sarts à Herstal , province de Liège .

L'entrepôt, utilisé par la société Piron qui fournit des matériaux de combustion, était loué à une autre entreprise dont l'identité n'était pas encore connue au moment des faits. Dès le premier signalement, les pompiers de Liège ont été dépêchés sur les lieux avec d'importants moyens : trente pompiers, dont trois officiers, trois autopompes, deux autos-échelles, un véhicule de réhabilitation et deux citernes.

Malgré l'ampleur du sinistre, les soldats du feu ont réussi à le maîtriser vers 08h00, soit deux heures après son déclenchement. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé et le dégagement de fumée avait cessé après l'intervention. Le bourgmestre de Herstal, Frédéric Daerden, a confirmé l'absence de victime via ses réseaux sociaux. L'incendie n'a pas fait de blessé mais a suscité une réaction rapide des autorités communales et des services de secours.

La cause exacte du feu reste à déterminer par les experts. L'incident souligne les risques potentiels liés au stockage de biomasse, comme les pellets, et la nécessité de strictes mesures de sécurité dans les zones industrielles. La réactivité des pompiers a permis de limiter les dégâts matériels et d'éviter une propagation du feu à d'autres bâtiments du zoning. L'opération de remise en état et d'évaluation des dégâts se poursuivra dans les jours à venir.

Les riverains ont été informés et aucun évacuation n'a été nécessaire. La société Piron, spécialisée dans les matériaux de combustion, coopère avec les autorités pour l'enquête.

Par ailleurs, cet événement intervient dans un contexte où les questions de sécurité industrielle et de prévention des risques sont régulièrement abordées dans la région liégeoise. Les autorités rappellent l'importance de respecter les normes en vigueur pour éviter ce type d'accidents. L'incendie de Herstal est donc un rappel de la vulnérabilité des sites de stockage de combustibles et de la nécessité d'une vigilance constante





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