Un violent incendie a détruit une partie de l'hôtel de ville de Namur dans la nuit de samedi à dimanche, blessant un pompier et déclenchant le plan d'urgence communal pour protéger les citoyens.

Un brasier d'une intensité exceptionnelle a ravagé l'hôtel de ville de Namur dans la nuit de samedi à dimanche, provoquant d'importants dégâts matériels et contraignant les autorités à activer le plan d'urgence communal. L'alerte a été donnée vers 23h50 par le gardien du bâtiment, signalant l'embrasement au deuxième étage de l'aile actuellement en cours de rénovation, située du côté de la rue des Dames Blanches. La ville belge s'est retrouvée enveloppée dans une épaisse fumée noire, étendue jusque dans le quartier de la gare, perturbant le quotidien des habitants du centre.

Déroulement de l'intervention et bilan des dégâts

Les secours ont immédiatement mobilisé plusieurs casernes de pompiers pour tenter de circonscrire les flammes qui menaçaient de s'étendre à l'ensemble de la structure historique. En raison des difficultés d'accès au site et du risque croissant d'embrasement généralisé, des renforts supplémentaires ont été solicités et le périmètre de sécurité a été considérablement élargi pour garantir la sécurité des intervenants et des riverains. L'intérieur du bâtiment est désormais sinistré, avec des dommages s'étendant du rez-de-chaussée jusqu'au troisième étage, rendant une partie du site inaccessible.

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Position de la bourgmestre et gestion de crise

Charlotte Bazelaire, bourgmestre faisant fonction, est arrivée sur place peu après 1h du matin pour coordonner les opérations et informer la population des mesures à prendre. Elle a confirmé que le plan d'urgence communal était officiellement déclenché et qu'une première réunion de la cellule de crise était prévue le dimanche matin afin de dresser un état des lieux précis de la situation. La bourgmestre a déclaré que si le bilan humain s'limitait à une seule blessure, le bilan matériel était colossal et nécessite une évaluation approfondie par les experts avant toute reconstruction.

Détails sur la victime et mesures de sécurité

La bourgmestre a précisé qu'un pompier avait été blessé lors de l'intervention et devait être emmené en ambulance pour des soins, constituant la seule victime humaine de cet événement traumatisant. Les autorités communales ont envoyé un message d'alerte Be-Alert aux habitants du centre-ville pour les informer des risques liés aux fumées toxiques et leur demander de maintenir portes et fenêtres fermées. La Ville a également invité la population à éviter le secteur de l'hôtel de ville pour faciliter le travail des équipes de secours et a confirmé que le parking du bâtiment restait fermé, empêchant toute récupération de véhicule.

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Conséquences administratives et enquête en cours

Avec la destruction d'une partie majeure des locaux administratifs, les autorités communales doivent s'organiser rapidement pour assurer la continuité des services les plus urgents et indispensables aux citoyens dès lundi. Les responsables de la ville travaillent actuellement à mettre en place des solutions temporaires pour que les habitants puissent toujours accéder aux démarches administratives vitales malgré l'incendie. L'origine exacte de l'incendie reste à ce stade inconnue, mais les enquêteurs s'apprêtent à désigner un expert indépendant pour déterminer les causes précises du déclenchement du feu une fois les travaux de sauvegarde terminés.

Cet événement majeur rappelle la vulnérabilité des infrastructures historiques lors de chantiers de rénovation et la nécessité d'une vigilance accrue dans les bâtiments en travaux. La communauté namuroise se mobilise désormais autour de la reconstruction, tandis que les experts analyseront les causes techniques de l'embrasement pour prévenir de futures incidents similaires. Les prochaines étapes incluront non seulement la remise en état du bâtiment, mais aussi l'évaluation des pertes culturelles et documentaires potentielles.