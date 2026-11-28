L'Hôtel de Ville de Namur est ravagé par un incendie majeur. Le plan communal de crise est activé, causant la fermeture des services publics et blessant un pompier.

Une grave alerte de sécurité s'est déclarée dans le centre-ville de Namur suite à un violent incendie ayant pris naissance dans l'Hôtel de Ville municipal. Les autorités locales ont immédiatement activé le plan communal de crise pour gérer cette urgence majeure et sécuriser les alentours. Cette situation exceptionnelle provoque l'interruption totale des services administratifs publics au cœur de la ville.

Activation du plan communal de crise

Le plan communal de crise a été officiellement activé pour faire face à l'ampleur des dégâts constatés sur l'édifice municipal. Ce dispositif d'urgence permet de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles et de coordonner les interventions des différents services concernés. Les mesures prises visent à protéger les citoyens et à limiter les conséquences de la catastrophe sur la vie quotidienne.

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Situation des secours et blessés

Les secours ont été alertés la veille au soir lorsque le feu a pris ses quartiers dans la partie du bâtiment en cours de rénovation. Les pompiers sont intervenus massivement pour maîtriser les flammes qui se sont propagées avec une grande violence. L'un des sapeurs-pompiers a été blessé lors de l'intervention après avoir été heurté à la nuque par une poutre tombante.

Impact sur les services publics

Maxime Prévot, vice-premier ministre et bourgmestre de Namur, a qualifié cet incident de véritable tragédie pour la population locale. L'Hôtel de Ville subit des destructions importantes avec deux ailes du bâtiment considérées comme rasées par les flammes. Cette catastrophe entraîne la fermeture immédiate de toutes les salles et des guichets d'accueil du public.

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Conséquences matérielles et logistiques

Tous les documents administratifs des différents services ont été anéantis dans les flammes qui ont dévoré les locaux. Les infrastructures informatiques et les serveurs centraux ont été mis hors service, bloquant l'accès aux données essentielles. Des centaines de fonctionnaires vont se retrouver sans bureau ni outil de travail dans l'immédiat.

Solutions de continuité activées

Les autorités envisagent de mettre en place des dispositifs de secours ingénieux pour assurer la continuité des missions publiques. Des mesures provisoires doivent être trouvées dans les prochains jours pour accueillir les administrés et les employés. Cette période transitoire vise à limiter les perturbations pour les habitants qui dépendent de ces services essentiels au quotidien.